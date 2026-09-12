ANSES: ¿cuánto cobran los jubilados en septiembre con el aumento y el bono de $70.000?

Los jubilados reciben en septiembre un aumento del 2,11% y un bono de hasta $70.000. Conocé los nuevos montos y las fechas de pago.

Las jubilaciones de septiembre de 2026 llegan con un aumento del 2,11% y un bono extraordinario de hasta $70.000 según el haber de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó a pagar los haberes correspondientes a septiembre de 2026, con una actualización del 2,11% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales. El incremento se aplica sobre los montos vigentes y llega acompañado por un bono extraordinario de hasta $70.000 .

Con la nueva movilidad, la jubilación mínima quedó en $428.633,20 . Quienes cobran ese haber reciben además el refuerzo completo, por lo que el ingreso total del mes alcanza los $498.633,20 . Para quienes superan la mínima, el bono se reduce de manera proporcional.

A partir del aumento del 2,11% , el haber mínimo garantizado de ANSES pasó a $428.633,20 en septiembre. La actualización se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período utilizado para determinar la movilidad.

Los jubilados que cobran exactamente la mínima reciben el bono completo de $70.000 , por lo que el monto final de bolsillo asciende a $498.633,20 . El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber previsional.

En el otro extremo, la jubilación máxima de septiembre alcanza los $2.884.295,54 . Quienes perciben este monto no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está destinado a los haberes más bajos y se reduce progresivamente para quienes superan la mínima.

Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 se paga completo a quienes tienen un haber previsional igual o inferior a la jubilación mínima. También pueden acceder al refuerzo los titulares de prestaciones que se encuentran por debajo de ese nivel, de acuerdo con las condiciones establecidas para septiembre.

Para quienes cobran más de $428.633,20, el bono es proporcional y se calcula como la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance los $498.633,20. Por ejemplo, un jubilado que tiene un haber de $450.000 recibirá un refuerzo de $48.633,20.

A medida que aumenta el haber, disminuye el monto del bono. Por eso, quienes tienen ingresos previsionales iguales o superiores a $498.633,20 no reciben este refuerzo extraordinario. El pago se realiza automáticamente, sin necesidad de presentar una solicitud.

Magnific

Montos actualizados para PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $342.906,56 después del aumento de septiembre. Como se encuentra por debajo de la jubilación mínima, sus titulares reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan un total de $412.906,56.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el haber básico de septiembre es de $300.043,24. Con el refuerzo extraordinario, el monto total llega a $370.043,24.

Por su parte, la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos equivale al haber mínimo jubilatorio. En septiembre, sus titulares reciben $428.633,20 más el bono de $70.000, por lo que el total alcanza los $498.633,20.

Calendario de pagos: fechas de cobro por terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran durante septiembre de acuerdo con la terminación de su DNI. El cronograma comenzó el 8 de septiembre y se extiende hasta el 21.

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Para los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario comienza el 22 de septiembre y se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También pueden utilizar la aplicación oficial para revisar la información de sus prestaciones.