Aumento a jubilados de ANSES en octubre: de cuánto será la suba y cuál es el nuevo haber mínimo

La actualización toma la inflación de agosto y alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de la seguridad social.

El haber mínimo sube a $435.748,51 en octubre y, con el refuerzo de $70.000, el ingreso más bajo supera los $505.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en octubre una nueva actualización sobre las jubilaciones y pensiones. El incremento será de 1,66% , porcentaje que surge del dato de inflación de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aunque el organismo estadístico informó una variación mensual del IPC de 1,7% , para calcular la movilidad previsional se considera el índice con dos decimales . El dato preciso fue de 1,66%, por lo que ese es el porcentaje que se aplica a los haberes del décimo mes del año. Con la actualización, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51 . A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios, por lo que el ingreso bruto más bajo llegará a $505.748,51 .

La suba de octubre responde al esquema de movilidad mensual vigente desde julio de 2024. El mecanismo establece que los haberes previsionales se actualicen de acuerdo con la variación del IPC nacional publicada por el INDEC. El organismo informó este jueves que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual . Sin embargo, para la determinación del reajuste se toma el índice con dos decimales, que dió una variación de 1,66%. Por eso, el aumento de las jubilaciones será de 1,66%.

La actualización alcanza a todos los haberes del sistema general, independientemente del monto que perciba cada titular. También impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ), la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), las asignaciones familiares y ciertos aportes previsionales.

La jubilación mínima queda en $435.748,51 para octubre. Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto será de $505.748,51 . Para calcular cuánto llega efectivamente a la cuenta bancaria hay que descontar el aporte destinado al PAMI . En el caso de quienes reciben el haber mínimo, ese descuento representa el 3% del haber previsional.

Entonces, el ingreso mínimo neto estimado será de $492.676,05. La jubilación máxima también va a tener actualización del 1,66%. El haber bruto pasa a $2.932.174,85, mientras que el monto neto, después del descuento correspondiente al PAMI, será de $2.769.316,82.

También habrá cambios para quienes cobran prestaciones no contributivas. La PUAM llegará en octubre a $348.598,81 y, con el bono de $70.000, alcanzará $418.598,81 en bruto. La pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, será de $305.023,96 y con el refuerzo llegará a $375.023,96.

Qué pasa con el bono extraordinario para jubilados y pensionados

El Gobierno mantiene en octubre el bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos. El refuerzo permanece congelado en ese valor, por lo que no acompaña el aumento de los haberes. El esquema establece que quienes cobran hasta el haber mínimo reciben el bono completo. En los casos en que el haber supera la mínima pero no alcanza la suma de haber mínimo más $70.000, se paga un adicional menor para completar ese monto.

Desglosando, una persona cuyo haber previsional sea de $480.000 recibe en octubre un refuerzo de $25.748,51, de modo que su ingreso total llegue a $505.748,51. El bono no tiene descuentos. El monto del bono fue aumentado por última vez en marzo de 2024 y permanece en $70.000.

Calendario de pagos de ANSES para el mes de octubre

ANSES ya tiene establecido el cronograma de pagos de octubre. Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo van a empezar a recibir sus haberes el 8 de octubre, mientras que quienes superan la mínima empezarán el 23 de octubre. Para quienes cobran la mínima, las fechas según la terminación del DNI son:

0 : 8 de octubre

: 8 de octubre 1 : el 9

: el 9 2 : el 13

: el 13 3 : el 14

: el 14 4 : el 15

: el 15 5 : el 16

: el 16 6 : el 19

: el 19 7 : el 20

: el 20 8 : el 21

: el 21 9: 22 de octubre

En el caso de quienes tienen haberes superiores a la mínima, el cronograma empieza con los DNI terminados en 0 y 1, que cobrarán el 23 de octubre.