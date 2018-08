El ex CEO de IECSA y otros cinco empresarios, entre los detenidos por los supuestos pagos de coimas

Tres días después del reinicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, el juez federal Claudio Bonadio libró 34 allanamientos y ordenó una veintena de detenciones por una causa que investiga el supuesto pago de coimas a contratistas de obra pública durante el gobierno de Cristina de Kirchner, a quien citaron a declarar para el 13 de agosto por esta causa.



Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires y finalizaron con exfuncionarios del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y empresarios detenidos. Hasta el momento unas 12 personas fueron apresadas, pero en total se buscarían a 20 involucrados, según relataron fuentes judiciales al canal de noticias C5N.



Entre los exservidores públicos aprehendidos figuran Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien orginó la investigación.



La exmujer de Centeno fue quien habría llevado al diario La Nación unos cuadernos donde el remisero anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios. Según los ocho cuadernos ahora en poder de la Justicia, el chofer de Baratta dejó anotado los supuestos recorridos de los bolsos repletos de dinero que el exfuncionario y sus colaboradores realizaron desde 2010 a 2015. Horas, fechas, lugares, nombres, todo habría quedado registrado a puño y letra.



Entre los empresarios detenidos, aparecen:



Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi, prestador de servicios de transporte y provisión de gas natural y suministro de energía eléctrica.



Carlos Mundín, dueño de la firma BTU, especilizada en proyectos de ingeniería de los sectores Energía, Oil & Gas y Vías de Comunicación.



Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería, dedicada a grandes obras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento, de conducción de fluidos, entre otros.



Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía.



Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A., formado por el crecimiento de Electroingeniería y propiedad de Ferreyra. El grupo incluye empresas radicadas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.



Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A., vicepresidente del Grupo Mck del Plata S.A., accionista en Premium Apartments S.A., Glator S.A., Emprendimientos Las Barrancas S.A., Emprendimientos de La Imprenta S.A. y Niceto Vega 5765 S.A.



Pero además, se busca a:



Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.



Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona.



Juan Goicoechea, de Isolux



Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá



Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.



Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.



Según informó el canal C5N, habría otros dos involucrados en el caso, de los que todavía no se conoce la identidad. Fuentes judiciales, en caso de que no puedan dar con los imputados se dictarán órdenes de captura nacional e internacional.