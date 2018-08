"El Mecanismo": cómo es la trama oculta de los sobornos por u$s 160 millones

La compleja trama que llevó a la detención del ex "número dos" del Ministerio de Planificación Federal, se inició con una investigación abierta después de que la ex mujer del chofer de Roberto Baratta, Oscar Bernardo Centeno, revelara que su expareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero.



En 2017, la denunciante aseguró haber visto a Centeno repartiendo bolsos con dinero, que provendrían de una red de coimas. Baratta está acusado de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al tráfico de esos bolsos que entregaban empresarios de la obra pública como sobornos al Gobierno.



El chofer, que fue arrestado el martes, registró en ocho cuadernos los días, horarios, nombres, direcciones y cantidades de dinero que trasladó en su vehículo, según una investigación del diario "La Nación" que fue presentada a la Justicia.



De acuerdo a la investigación a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli, la trama completa involucraría u$s 160 millones.



De acuerdo con las anotaciones de las libretas del chofer, el dinero que recaudaban Baratta y sus colaboradores viajaba en efectivo hasta los destinos indicados por el gobierno de Néstor Kirchner en una primera etapa y de Cristina Fernández posteriormente.



Se produjeron más de 30 allanamiento y son al menos 11 los detenidos, entre ellos los empresarios Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA y Rafael Llorens, ex funcionario de Planificación.