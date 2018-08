Con nuevo método, el BCRA decide hoy su tasa de política monetaria

El Banco Central definirá este martes si mantiene o no su tasa de política monetaria, que subió al 40% en mayo pasado en medio de la corrida cambiaria y se mantuvo en el mismo nivel en junio.



El Comité de Política Monetaria (CPM) se reunirá esta tarde y la entidad dará a conocer minutos después un comunicado. Sin embargo, habrá una novedad en lo que respecta al método para tomar la decisión.



A partir de esta tarde el CPM votará y el resultado decidirá sobre la tasa de referencia, el centro de corredor de pases a 7 días. Cabe recordar que hasta el último informe de tasa de política monetaria lo que hacía el CPM era sugerirle al titular del BCRA su decisión y éste finalmente determinaba la tasa.



Otra de las novedades es que la entidad comenzó a monitorear "una base monetaria amplia, que incluye todos los pasivos del BCRA con los bancos (pases netos, LELIQ y LEBAC en poder de bancos) y el bono 2020 del Tesoro Nacional, admitido para integrar parte de los encajes".



En tanto, en el mercado estiman que la autoridad monetaria mantendrá sin cambios la tasa de referencia, el centro de corredor de pases a 7 días (hoy en el 40%). Sobre todo teniendo en cuenta que la inflación de junio arrojó un 3,7% (16% en el primer semestre según el INDEC) y se espera un IPC en julio apenas por debajo del 3%.



"Entre los principales puntos a destacar, el mercado descuenta una decisión de la autoridad monetaria dirigida en favor de una tasa de política inalterada en 40% anual. Esta suposición se enmarca en un contexto inflacionario aún fuera de control dada la fuerza del pass-through a partir de la crisis cambiaria de mayo", remarcaron desde Delphos Investment.



Asimismo, señalaron que en el mercado de dinero, los rendimientos de las Lebac permanecieron prácticamente inalterados a la espera de dicha decisión, con una curva de tasas invertida entre 47% y 42% para las puntas corta y larga, respectivamente. "Dada la importancia que las nuevas autoridades del Banco Central han asignado al control de agregados como instrumento adicional para el monitoreo de los precios de la economía, es de esperar un anuncio en términos de los objetivos en sus evoluciones", agregaron.



Por su parte, el director de Eco Go, Federico Furiase, sostuvo en diálogo con ámbito.com que la autoridad monetaria debería priorizar la paciencia y mantener la tasa de referencia, "dado que si bien se calmó la tormenta cambiaria, todavía la inflación de agosto viene complicada por la suba en electricidad, naftas, transporte y prepagas y las expectativas de inflación del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) para 2018 ajustaron en alza".



Asimismo, sostuvo que si bien la recesión demanda bajar las tasas, si la misma no tiene un fundamento desde el lado de las expectativas de inflación, "se arriesga una pérdida de credibilidad que puede presionar nuevamente en el dólar acelerando la inflación y deteriorando el poder adquisitivo del salario".



Por último, concluyó: "El BCRA debería esperar a la próxima reunión para tener mejores noticias desde el lado de la inflación esperada para entrar más confiado en un ciclo de baja de tasas gradual que se pueda extender en el tiempo".