Salarios de empleadas domésticas: el Gobierno convocó a reunión para discutir nuevos aumentos a partir de mayo

La reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares será virtual y buscará actualizar remuneraciones en un contexto sin bono extraordinario.

Luego del control realizado, en menos de una semana, la AFIP verificó que los empleadores dieron de alta a 30 trabajadores que inicialmente no estaban registrados dentro del Régimen de Casas Particulares. Al resto de los empleadores se le envío la intimación correspondiente, se informó.

El Gobierno convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para avanzar en la revisión del salario mínimo del secto r, en medio de reclamos por la pérdida de ingresos registrada en abril.

La convocatoria fue formalizada a través de la resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, que fijó un encuentro virtual para el 30 de abril a las 10. La reunión se realizará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , dependiente del Ministerio de Capital Humano .

El eje central del encuentro será analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares, en el marco del régimen establecido por la Ley 26.844 , que regula la actividad. En ese contexto, se prevé debatir posibles ajustes salariales considerando la dinámica económica y los indicadores vigentes.

La CNTCP es el organismo encargado de definir las escalas salariales del sector y está integrada por representantes de trabajadores, empleadores y del Estado, incluyendo al Ministerio de Economía . Entre sus funciones principales figura la fijación de los salarios mínimos, que luego resultan de aplicación obligatoria en todo el país.

El llamado a negociación se produce luego de que en abril las trabajadoras dejaran de percibir el bono extraordinario que se había abonado en meses previos, lo que implicó una reducción efectiva de los ingresos al quedar limitados a los valores básicos establecidos.

Actualmente, los montos vigentes para tareas generales se ubican en $3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro, según el último acuerdo alcanzado por las partes.

empleadas domésticas limpieza Depositphotos

Durante la reunión, la comisión analizará informes técnicos y la evolución de variables económicas con el objetivo de definir una eventual actualización de las escalas, en un contexto atravesado por la inflación y la necesidad de recomponer ingresos.

En paralelo, el régimen mantiene la obligación de registrar la relación laboral ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), independientemente de la carga horaria o modalidad de trabajo. El trámite se realiza de forma digital mediante clave fiscal y requiere la carga de datos del trabajador a partir de su CUIL.