Petróleo no convencional ya aporta el 12% de la producción total del país

La producción de petróleo en la Argentina alcanzó en julio último los 483.500 barriles por día y creció 2,1% en términos interanuales, mientras que la de gas mejoró 7,1% en el mismo período, informó este miércoles el ex Ministerio de Energía, reconvertido próximamente en Secretaría.



A través de un informe oficial, la producción local de crudo acumuló un crecimiento interanual del 1,9% en el período enero-julio de este año.



En cuanto al petróleo no convencional, el reporte oficial indicó que la producción de "shale oil" mostró en julio de 2018 un incremento del 38,5% versus julio de 2017, y acumuló en los primeros siete meses del año un crecimiento del 34,1%.



Por su parte, el "tight oil" creció entre julio de 2017 y julio de 2018 un 13,6 %, con un crecimiento del 44,4% entre enero y julio de este año en comparación con igual período del anterior.



En total, la producción no convencional de petróleo (shale+tight) reflejó en julio último un crecimiento interanual del 34,2%, alcanzando en ese mes 62.200 barriles por día, lo que equivale al 12, 9% de la producción total del país.



En un comunicado, Energía detalló además que la producción de gas natural alcanzó los 132,1 millones de metros cúbicos por día, creciendo 7,1% en términos interanuales, y acumuló en los primeros siete meses del año un aumento del 4,9% en relación al mismo período de 2017.



En tanto, la producción de "shale gas" se incrementó 192,7% entre julio de 2017 y julio de 2018, y acumuló en los primeros siete meses del año un crecimiento del 149,9% interanual.



Por su parte, la producción de "tight gas" de julio de 2018 se ubicó 7,7% por encima de la del mismo mes de 2017, y entre enero y julio de este año se incrementó 8,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



En total, la producción no convencional de gas natural (shale + tight) mostró en julio un crecimiento interanual del 42,3%, alcanzando en ese mes 46,9 millones de metros cúbicos por día, lo que equivale al 35,5% de la producción total del país.