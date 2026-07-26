Javier Milei ratificó que eliminará las retenciones al campo, pero evitó anunciar nuevas medidas en La Rural

En el acto principal este domingo, el Presidente aseguró que la quita de los derechos de exportación sigue siendo un objetivo de su gestión, aunque evitó anunciar nuevas medidas.

El presidente Javier Milei ratificó su compromiso de eliminar las retenciones al campo, aunque evitó anunciar nuevas medidas para el sector durante el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. En su discurso, el mandatario respondió al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien había pedido que los derechos de exportación "dejen de existir por ley y para siempre".

"Estamos en camino de liberarlos por completo" , aseguró Milei, y sostuvo que la reducción definitiva de las retenciones será posible gracias al crecimiento de otros sectores exportadores, como la energía y la minería. "Vamos camino a terminar de liberarlos"

El Presidente defendió las medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión y afirmó que el agro aún produce con fuertes restricciones heredadas. "El campo todavía carga con el peso de las retenciones; todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", sostuvo.

Además, cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas décadas y aseguró que el sector agropecuario fue utilizado como fuente permanente de recursos fiscales.

"La política convirtió al campo en el pagador de última instancia de la Argentina. Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó.

El rol de la energía y la minería

Uno de los ejes centrales del discurso fue el financiamiento de una futura eliminación de las retenciones. Según explicó Milei, el crecimiento de sectores como el petróleo, el gas y la minería permitirá compensar la pérdida de recaudación que implicaría avanzar hacia una quita total de los derechos de exportación.

"Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Frente a quienes ven un riesgo, queremos señalar que presenta, antes que nada, una oportunidad. El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas", afirmó.

Javier Milei junto a Nicolás Pino este domingo

Balance de gestión

Durante su exposición, el Presidente repasó las principales medidas adoptadas para el sector, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para la importación de insumos y maquinaria y la apertura de nuevos mercados. "El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos", sostuvo, al defender el levantamiento de las restricciones cambiarias.

También aseguró que el potencial del agro se encuentra limitado por décadas de políticas intervencionistas. "El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia", señaló.

En esa línea, destacó el desempeño reciente del complejo cárnico y afirmó que "la exportación de carne vacuna creció un 46% en valor durante los primeros cinco meses del año", impulsada principalmente por la demanda del mercado estadounidense.

Pese a la expectativa que existía en el sector agropecuario, el acto concluyó sin anuncios de nuevas rebajas de retenciones ni otras medidas específicas.