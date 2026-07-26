Javier Milei confirmó un acuerdo con Starlink para ampliar la conectividad en 6.000 escuelas rurales: "Gracias Elon" + Agregar ámbito en









Durante su discurso en la Exposición Rural, el Presidente anunció una iniciativa conjunta entre ENACOM y la empresa de Elon Musk para dotar de internet satelital a establecimientos educativos de todo el país.

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Según explicó el mandatario, la iniciativa se suma a los tres millones de usuarios que ya utilizan los servicios de la compañía de Elon Musk y busca ampliar el acceso a internet en zonas alejadas del país. "Gracias a una iniciativa impulsada por el ENACOM y la propia Starlink, se le van a sumar 6.000 escuelas rurales que, hasta hoy, tenían una conexión a internet deficiente o, directamente, no tenían conectividad alguna", afirmó.

Milei detalló que Starlink donará 6.000 equipos de internet satelital junto con 24 meses del servicio de mayor capacidad, que incluye acceso prioritario y hasta cinco terabytes mensuales de datos. "Starlink se comprometió a donar 6.000 equipos satelitales junto a 24 meses de sus servicios de internet más altos, que incluyen acceso prioritario por hasta 5 terabytes mensuales", señaló.

En uno de los pasajes que despertó mayor repercusión, el Presidente agradeció públicamente al fundador de la empresa. "Gracias, Elon. Sí, es un montón", expresó durante el discurso.

Además, explicó que una vez finalizado el período de donación, los equipos continuarán disponibles para las escuelas y que el Estado asumirá el financiamiento del servicio durante un año adicional. "A su vez, el ENACOM se compromete a financiar un año más del servicio, transcurrido el período donado por la misma Starlink", indicó.

"Muchas gracias a todos los involucrados por hacer realidad este proyecto", concluyó. La relación entre Milei y Elon Musk Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei cultivó una relación cercana con Elon Musk, a quien considera un referente del capitalismo tecnológico y la innovación. Ambos se reunieron en febrero de 2025 en Estados Unidos y, desde entonces, el mandatario argentino mantuvo un vínculo fluido con el empresario. La cercanía entre ambos también comenzó a traducirse en negocios. Starlink aceleró su expansión en la Argentina tras la flexibilización del marco regulatorio para los servicios satelitales y hoy ya presta servicio en todo el país. En paralelo, Tesla avanza con su desembarco comercial en el mercado local, luego de constituirse formalmente como sociedad en el país y designar a su primer country manager para Argentina y Uruguay.