Massa dijo que el próximo gobierno deberá renegociar el acuerdo con el FMI y pidió la "letra chica" del documento

El líder del Frente Renovador Sergio Massa aseguró que el próximo Gobierno deberá renegociar el acuerdo con el FMI y reclamó que el convenio sea enviado al Congreso nacional para el análisis de los legisladores.



"El próximo Gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial y la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco", dijo Massa durante una conferencia en Washington.



El exdiputado y excandidato a presidente en 2015 aprovechó su presentación pública en los Estados Unidos para exigir a la administración de Mauricio Macri que envíe cuanto antes la "letra chica" del acuerdo por el crédito de u$s 57.000 millones al Parlamento.



"Lo primero que tienen que saber sobre el acuerdo con el Fondo es que en la Argentina el gobierno todavía no entregó el memorándum, por lo que pareciera que esconde algo", afirmó durante una ponencia en el Wilson Center sobre el futuro de la Argentina.





Massa se mostró a favor de que Argentina revierta la tendencia de exportar ahorro e importar deuda. "Tal vez el más grande de los errores cometidos en el último año por el gobierno es haber recurrido al endeudamiento en el FMI en lugar de recurrir a la capacidad y a la confianza de los argentinos", sostuvo el dirigente peronista.



Por otra parte, el exlegislador nacional deslizó que la Argentina podría haber evitado el llamado al Fondo. "La necesidad de financiamiento representaba menos del 20% de lo que los argentinos tienen en el exterior", aclaró el jefe del FR.



"Tenemos que abrir más mercados para crecer y desarrollarnos, no podemos seguir importando deuda y exportando ahorro, tenemos que exportar trabajo", deslizó y amplió: Entre el Fondo y los argentinos, yo elijo los argentinos. Cuando me preguntan entre la integración regional o comercial, no me importa la relación personal entre dirigentes, porque lo que fortalece al país es vender trabajo argentino al mundo".



Massa junto a Rafael Mathus Ruiz, Anne McKinney y Benjamin Gedan.



El líder del FR también manifestó: "Los primeros que tienen que volver a confiar en la Argentina son los argentinos, y eso se logra con políticas de Estado. El fracaso de este Gobierno generó desilusión en la sociedad que aspiraba a que un cambio de modelo, con compromiso de pobreza 0, inflación controlada por un equipo que anunciaban como el mejor de los últimos años, eliminación de presión impositiva promovida en campaña, iban a ser el sendero de perspectiva de desarrollo".



"El Gobierno se encerró en su arrogancia con recetas viejas que ya habían fracasado", y profundizó que "el diálogo aparece en la necesidad, no como planteamiento de una línea estratégica".



El Wilson Center es un instituto independiente que estudia asuntos nacionales e internacionales, y promueve la discusión de temas políticos entre académicos, políticos y empresarios. Además de esa escala, Massa disertará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown bajo la consigna "Argentina y Latinoamérica. Oportunidades y Desafíos".