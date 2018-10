Coloquio de IDEA: una cumbre con eje en la crisis y el rol empresario

Este miércoles por la noche, y hasta el viernes, los hombres y mujeres con mayor poder empresario del país se darán cita en Mar del Plata para el 54° Coloquio de IDEA, una cumbre que estará marcada por la recesión que atraviesa el país, el rol de los ejecutivos en las causas de corrupción que investiga la Justicia, y el futuro del empleo en un mundo cada vez más dinámico y competitivo.



El evento, que será cubierto por ámbito.com, podrá ser seguido en vivo a través de este medio, que además realizará notas y entrevistas a los participantes. El lema del encuentro será "Cambio cultural: soy yo y es ahora".



Los tres días de cumbre estarán marcados sin duda por la situación económica. Se descuenta que temas como el dólar que aún no termina de encontrar un precio de equilibrio, las tasas de interés altas, la presión impositiva, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sean recurrentes en las charlas de pasillo, las reuniones y los discursos. Otros debates en ese sentido serán la inflación, la caída de las ventas, el déficit fiscal, y las posibilidades de una recuperación económica.



El encargado dar inicio a las jornadas será Javier Goñi, presidente de IDEA y gerente general de Ledesma, quien dará su discurso de apertura el miércoles a las 20:15. A continuación tendrá la palabra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Será una de las presencias estelares, junto con la del propio presidente Mauricio Macri y la del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que cerrarán el Coloquio el viernes, entre otros funcionarios y dirigentes de la política nacional.



La jornada del jueves comenzará por la mañana con el discurso de Rosario Altgelt, presidenta del 54° Coloquio de IDEA y gerenta general de LATAM Airlines Argentina. Ese día habrá varios paneles en los que se espera se debata el rol del empresariado local, especialmente en un presente de crisis en la economía y de turbulencia judicial por los casos de corrupción que investiga la Justicia, como la denominada causa de los "cuadernos" que indaga sobre presuntos pagos de coimas en la obra pública durante los años de gobierno del kirchnerismo. Cabe recordar que varios empresarios, algunos ya como "arrepentidos", figuran como emisores de esos supuestos sobornos para garantizarse contratos con el Estado.



Esta cumbre se llevará en un año convulsionado para el empresariado por esta causa. Y ya durante el Pre Coloquio que se llevó cabo en septiembre, los organizadores manifestaron que no iban a esquivar el tema por lo que rediseñaron un panel sobre ética denominado "Nuestro rol" para sentar postura. "Vamos a tener una conversación profunda respecto de cuál es el rol que los empresarios deben cumplir y qué cosas deben pasar para que eso suceda", advirtió en esa oportunidad Altgelt.



Además, ese día se darán a conocer los resultados de la tradicional encuesta entre ejecutivos que realiza la consultora D'Alessio & IROL. Tendrá un espacio el ministro de Producción, Dante Sica, para abordar el potencial productivo del país, un tema de sumo interés para los empresarios que estarán en Mar del Plata. También será de la partida el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.



El último día de la cumbre tendrá como plato fuerte la presencia del presidente Macri que hablará cerca de las 17:30. Antes será el turno del ministro Dujovne, quien dará su visión de la marcha de la economía, especialmente de cara al año electoral que ya empieza a tener peso en los calendarios de 2019.



Uno de los paneles con especial peso político durante el Coloquio se llevará a cabo desde las 15:20 con la presencia de miembros del Congreso de distintas fuerzas. Estarán los diputados Luciano Laspina (PRO), Marco Lavagna (Frente Renovador) y el senador Miguel Ángel Pichetto (jefe del bloque del peronismo que responde a los gobernadores). No será un tema menor en vistas de que aún no está cerrada la discusión por el Presupuesto 2019, un asunto más que relevante para el Gobierno para lo que será el último año del actual mandato de Macri y con la sucesión en el horizonte.