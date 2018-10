Gobierno prevé una inflación de un dígito para 2021 y el retorno de las metas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente aprobó el nuevo programa de ayuda financiera para la Argentina por u$s 56.300 millones. El board del organismo avaló un giro de unos u$s 5.700 millones que eleva el monto los desembolsos totales del FMI desde junio a los u$s 20.400 millones.



En el memorando de entendimiento suscripto entre Argentina y el FMI, el Gobierno planteó una serie de compromisos vinculados a la política monetaria en donde se destaca la inflación como una de las principales variables de la economía "a domar".



Por lo pronto, el ministerio de Hacienda se comprometió ante el organismo a rediseñar la estrategia política del Banco Central con el objetivo de reforzar su marco institucional y así asegurar que la inflación caiga a un solo dígito para 2021.



"Reconocemos que nuestro enfoque elegido para la política monetaria no ha dado los resultados deseados en la reducción de la inflación", admite el documento difundido por la oficina conducida por Nicolás Dujovne.



En lo que respecta a una desaceleración en los precios, las expectativas del equipo económico de Macri están depositadas en su esquema de política monetaria desinflacionaria y la disminución de la demanda. "La inflación general debería alcanzar un punto máximo por encima de 40% para enero de 2019 y comenzar a caer rápidamente a poco más del 20% a fines de 2019", ratifica Hacienda.



Para los próximos dos años el Gobierno estima que la inflación "continuará cayendo a un ritmo constante" para llegar a un solo dígito para fines de 2021. De cara al futuro, el equipo económico de Macri anticipó que las metas de inflación regresarán más tarde que temprano.



"Con el tiempo anticipamos que nuestra ancla nominal se establecerá completamente lo que facilitará un retorno a un régimen de metas de inflación", anuncia Hacienda al FMI en el memorando. Sin embargo, no se estipula una fecha concreta. Al respecto, el documento afirma que "se tomará una decisión sobre el momento de esta transición en algún momento" y que estará atado a que "las condiciones económicas lo garanticen".