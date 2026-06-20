La balanza energética alcanzó un superávit récord de u$s1.543 millones en mayo con el impulso de Vaca Muerta

El sector volvió a posicionarse como uno de los principales motores económicos. Las cifras fueron anunciadas por el Ministerio de Economía.

El sector energético volvió a convertirse en uno de los principales motores de la economía argentina. Según informó este viernes el Ministerio de Economía , la balanza comercial energética registró en mayo un superávit récord de u$s1.543 millones , impulsado por el crecimiento de las exportaciones de petróleo y la fuerte reducción de las importaciones de combustibles .

Desde la cartera que conduce Luis Caputo destacaron el desempeño del sector y celebraron los resultados a través de las redes sociales. “Más energía, más crecimiento para el país” , señalaron tras conocerse los datos.

Durante mayo, las ventas externas vinculadas al sector energético crecieron un 167,1% interanual , un salto que estuvo impulsado principalmente por el aumento de la producción en Vaca Muerta y la consolidación de la Argentina como exportador neto de hidrocarburos.

El resultado se conoció apenas un día después de que el INDEC difundiera los datos generales del intercambio comercial argentino, que también marcaron un récord histórico.

MAYO RÉCORD PARA EL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO El mes pasado, Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético de su historia. USD 1.745 millones en exportaciones energéticas, un 167,1% más que en mayo de 2025. USD 1.543… pic.twitter.com/05s90fBQBU

Según el organismo estadístico, la balanza comercial total alcanzó en mayo un saldo positivo de u$s3.504 millones, el más elevado desde que existen registros oficiales.

Las exportaciones argentinas sumaron u$s9.537 millones, mientras que la serie desestacionalizada mostró un crecimiento mensual del 0,6%, ubicándose también en niveles récord.

Las importaciones volvieron a caer

Por el lado de las compras al exterior, mayo cerró con importaciones por u$s6.033 millones, lo que representó una disminución mensual del 2,5%. De acuerdo con la serie desestacionalizada del INDEC, se trató del segundo nivel más bajo desde diciembre de 2024, solo por encima del registrado en enero de este año.

En términos interanuales, las importaciones retrocedieron un 7%, equivalente a una baja de u$s455 millones. La principal explicación estuvo vinculada a una menor adquisición de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, que registraron una caída de u$s374 millones, especialmente por la reducción en las compras de insumos destinados a equipos de transporte.

También se observó una disminución en las importaciones de vehículos, con una contracción de u$s105 millones respecto del mismo período del año pasado.

La importancia de la energía

El resultado energético de mayo confirma la creciente relevancia del sector dentro del esquema económico argentino. La expansión de la producción petrolera y gasífera, junto con la sustitución de importaciones energéticas, permitió que el país alcanzara uno de los mejores desempeños comerciales de los últimos años y reforzara el aporte de Vaca Muerta como generador de divisas.

Con exportaciones en máximos históricos y menores necesidades de importación de combustibles, la energía se consolida como uno de los pilares del superávit comercial argentino y como una de las principales apuestas del Gobierno para sostener el ingreso de dólares en los próximos años.