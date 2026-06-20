Economista cercano a Javier Milei defendió el rumbo económico: "Los sectores que pierden beneficios hacen ruido"

Agustín Etchebarne destacó la baja del riesgo país, la recomposición de reservas y el descenso de las tasas. Además, anticipó una mejora del consumo para la segunda mitad del año.

El economista Agustín Etchebarne defendió este sábado el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina atraviesa una transformación de fondo en su modelo productivo y financiero. En ese marco, planteó que las tensiones políticas y sectoriales forman parte de un proceso de cambio que altera beneficios acumulados durante décadas.

“Estamos viviendo un sistema económico distinto del que tuvimos los últimos 80 años y eso genera ganadores y perdedores. Los perdedores no se quedan mudos y callados ”, sostuvo el director general de la Fundación Libertad y Progreso.

En declaraciones radiales, Etchebarne afirmó que, pese al ruido político de las últimas semanas, los indicadores financieros no reflejaron un deterioro de la confianza. Entre los puntos que mencionó aparecen la evolución del riesgo país , la estabilidad del tipo de cambio, la compra de reservas por parte del Banco Central y la baja de las tasas de interés.

“El riesgo país, que es el mejor reflejo de si está mejorando o empeorando la confianza, mejoró notablemente . Estamos en la zona de los 400 puntos, después de haber bajado más de 2600”, señaló.

El economista también sostuvo que el programa oficial logró atravesar un contexto internacional complejo sin mayores sobresaltos en el plano local. Como parte de ese escenario, mencionó la volatilidad de los mercados, el aumento del precio del petróleo y los conflictos geopolíticos.

“En el medio hubo una guerra internacional, hubo un aumento muy fuerte del precio del petróleo y volatilidad en los mercados, y frente a toda esa volatilidad en Argentina no pasó nada. El tipo de cambio está tranquilo”, afirmó.

El análisis de Etchebarne sobre tasas, reservas y consumo

Etchebarne puso el foco en la normalización financiera y aseguró que el Banco Central logró recomponer reservas en los últimos meses. Según indicó, la autoridad monetaria compró 10.700 millones de dólares y el esquema de tasas empezó a mostrar una fuerte corrección frente a los niveles previos.

“El Banco Central compró 10.700 millones de dólares de reservas, no está vendiendo sino comprando. Las tasas de interés se cayeron muy fuerte, están cerca del 20% anual con una expectativa de inflación para los próximos 12 meses que ronda esa cifra”, explicó.

Consultado por el aumento de la mora en las familias y las dificultades que todavía golpean a los ingresos, el economista vinculó parte de ese deterioro con el salto de las tasas que se registró durante el proceso de ajuste. De todos modos, consideró que el escenario podría empezar a revertirse con el abaratamiento del financiamiento.

“La mora empezó el año pasado por la fuerte suba de la tasa de interés. Hubo un proceso donde las tasas volaron y mucha gente que tenía consumos en cuotas no pudo sostenerlos”, detalló.

Para Etchebarne, la caída del costo del crédito abre una ventana para recomponer la capacidad de pago y apuntalar la actividad. “Ahora las tasas cayeron del 100% al 20%. La refinanciación empieza a hacerse con tasas mucho más bajas y está apareciendo el crédito en dólares”, indicó.

En ese sentido, proyectó una mejora del consumo durante la segunda mitad del año, aunque aclaró que la recuperación dependerá más del financiamiento y la inversión que de la dinámica cambiaria. “El consumo no pasa por el tipo de cambio, pasa por el crédito, por las tasas bajas y porque la actividad económica empieza a volver a estar en crecimiento por la inversión”, afirmó.

Críticas al atraso cambiario y expectativa por el RIGI

Etchebarne también rechazó las críticas que apuntan a un supuesto atraso cambiario y a una dependencia excesiva de sectores como Vaca Muerta. En su mirada, el eje del programa oficial pasa por reducir cargas sobre las actividades productivas y quitar subsidios a sectores que no generan crecimiento genuino.

“El programa que tiene este gobierno, a diferencia de los anteriores, le saca el pie encima al sector productivo y corta los subsidios al sector improductivo”, sostuvo.

El economista planteó que el cambio de modelo obliga a mirar el mercado externo como un horizonte central para la economía argentina. Según señaló, la reducción de impuestos y trabas sobre el sector productivo puede acelerar la expansión exportadora. “Una vez que empezás a sacar impuestos al sector productivo, el sector productivo vuela. Y el sector productivo es exportador: el mercado deja de ser solamente los 47 millones de argentinos y pasa a ser el mundo”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, Etchebarne valoró la incorporación de Adrián Ravier al Gobierno. “Es un hombre que tiene una profundidad de conocimiento enorme y una tranquilidad para exponer porque conoce lo que está diciendo”, afirmó.

Por último, proyectó una segunda parte del año con menor inflación, más crédito y mayor dinamismo inversor. “La inflación viene para abajo. Pronosticamos 2,1 y salió 2,1. Ahora estamos viendo que puede perforar el 2 en junio”, indicó. Además, aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones puede convertirse en uno de los motores de la actividad. “Van a venir inversiones muy grandes. Se han anotado u$s121.000 millones en inversiones en el RIGI. Eso va a impulsar la economía”, concluyó.