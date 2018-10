Pichetto estimó que el Presupuesto 2019 "difícilmente" tendrá cambios en el Senado

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, admitió este sábado que el Presupuesto 2019 es "de ajuste", mientras pronosticó que "difícilmente" va a tener modificaciones en la Cámara alta.



Tras la aprobación en Diputados, el Presupuesto 2019 comenzará a ser debatido en el Senado el lunes, con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el oficialismo espera convertirlo en ley el 14 de noviembre.



"El Presupuesto ya no es el mismo. Hubo una atenuación importante", destacó Pichetto, quien puntualizó: "Si no hubiéramos discutido y analizado ciertos temas, nos hubiéramos quedado con el discurso radicalizado de que el Presupuesto es el del Fondo Monetario".



En ese sentido, reconoció: "Es cierto que es un Presupuesto de ajuste, pero es la realidad de la Argentina, que es un país que está en una tremenda crisis".



"Difícilmente haya modificaciones. Hay una lógica de que lo que se vota en Diputados, generalmente se sostiene en el Senado", estimó y subrayó que "se pueden plantear algunos temas, pero no para retardar el Presupuesto".



Además, remarcó su oposición a algunos cambios que se introdujeron en las leyes del paquete fiscal para habilitar la media sanción del proyecto enviado por el Ejecutivo: "Bienes Personales es un impuesto que yo no hubiera puesto. Le pega de nuevo al sector que perdió poder adquisitivo, que es la clase media".



"Acá los únicos que pagan son los integrantes de la clase media. Todo el mundo les aumenta. Este es el tema que hay que debatir, si es sostenible un modelo como este", evaluó.



Insistió, de ese modo: "Hay que ayudar a los que menos tienen, pero hay que hacer un modelo de crecimiento".



Por otro lado, Pichetto criticó que el equipo económico "ha sido muy malo" al argumentar que "profundizó los problemas que ya había".



Resaltó que hay "falta de lineamientos", por lo cual aseguró que se debe "definir un rumbo". "¿Es sostenible una tasa de interés con el 75 por ciento? ¿Hasta cuándo van a seguir ajustando tarifas? Nadie dice cuándo se termina este sendero tortuoso. Nadie le explica a los argentinos hacia dónde vamos", cuestionó.



En diálogo con Radio Continental, apuntó: "La gente necesita saberlo. Al Presidente lo hacen hablar en cualquier cosa, lo devalúan".