Macri cruzó a gremios aeronáuticos y lamentó el gasto que Aerolíneas le ocasiona al Estado

El presidente Mauricio Macri le pidió a los gremios de trabajadores de Aerolíneas Argentinas que "se sienten" con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones de modo que la compañía no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento.



"Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses", señaló Macri desde Pilar mientras se llevan a cabo medidas de fuerza que implican la cancelación de más de cincuenta vuelos.





El presidente Mauricio Macri asistió a la inauguración del Hilton Hotel & Residences Pilar Golf, en el partido bonaerense de Pilar, donde estuvo acompañado por el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.



Horas antes de las palabras del presidente, y a través de un comunicado, la aerolínea de bandera informó que "la medida de fuerza fue llevada adelante por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA)".



En total, fueron 57 los vuelos cancelados como consecuencia de las asambleas que realizaron los gremios aeronáuticos en los principales aeropuertos del país. La medida afectó al menos a 7.000 pasajeros.



Durante el acto de inauguración de un hotel en la localidad bonaerense de Pilar, el jefe de Estado se pronunció sobre la medida de fuerza que afectó los vuelos de Aerolíneas. "Todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, peor sigue siendo menos del 4 o 5 por ciento del total de la población. No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", consideró Macri.



El jefe de Estado sostuvo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "tuvo que girar más de mil millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios; eso son dos metrobuses".



"Aerolíneas tiene que hacer ese esfuerzo y los gremios tienen que sentarse en una mesa" a negociar con la compañía, señaló Macri.



En este marco, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Pablo Biró, acusó al Gobierno de estar "afanándose" las rutas de Aerolíneas Argentinas para entregárselas a operadores privados, y aseguró que, por ese motivo, se necesita "a la gente puteando" contra la línea aérea de bandera.



Según el dirigente, "la retención de tareas (de este jueves, que afecta a varios vuelos de Aerolíneas y Austral) es porque no pagan el salario. Aerolíneas reinterpretó el acuerdo salarial, nos dijeron que no van a abonar un 8% del salario".



En ese sentido, indicó: "Lo único que podría pasar es que venga la conciliación obligatoria y haya una mesa de diálogo forzada. Pero no vemos esa voluntad".