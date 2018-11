UPCN negocia con el Gobierno para abrir la paritaria por tercera vez

El secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, anticipó que su gremio está "en conversaciones con el Ejecutivo" para "abrir la paritaria por tercera vez" y manifestó que "probablemente" lleguen a algún acuerdo la semana entrante.



En este marco hizo referencia a que el bono de fin año, acordado esta semana entre la CGT y el gobierno, no entra en la "realidad de negociación" de los empleados estatales, aunque afirmó que se trata de "un paso adelante" en medio de "una coyuntura muy compleja".



"Estamos en conversaciones con el Ejecutivo. Probablemente arribemos a algún punto de acuerdo que, es posible, se redondee la semana entrante", afirmó Rodríguez a Radio 10.



La primera de las paritarias de UPCN comenzó a regir en junio, con un bono de $2.000 y un aumento del 15%, y luego se reabrió a finales de agosto con dos bonos, uno de $2.000 en octubre y otro de $4.000 en noviembre, más un aumento del presentismo del 15%.



"Ahora estamos pidiendo una reapertura de la paritaria por tercera vez con vías de llegar a algún acuerdo", confirmó Rodríguez.



Respecto del bono de $5.000 acordado por la cúpula de la CGT con el gobierno manifestó ser "conciente de que significa un paliativo, pero que da un cierto alivio" ya que "en un sueldo promedio de $25.000, el bono es un veinte por ciento que se va a volcar al consumo y una pequeña reactivación de compras para las empresas"



"Es una coyuntura muy compleja, con una recesión muy paralizante de la economía. Estas cuestiones nos hicieron ver que era necesario generar un espacio de negociación para dar una respuesta", dijo Rodríguez.



En otro tramo de la entrevista se refirió al actual secretario de Trabajo, Jorge Triaca, a quien calificó como "un compañero que ha tenido una buena actitud con los sindicatos" con el que "ha tenido diálogo y las puertas abiertas para discutir las cuestiones del área de Trabajo".



Consultado por la posibilidad de que el peronismo se reunifique de cara a las elecciones del año que viene, Rodríguez apuntó como factor fundamental "resolver ya un proyecto muy fuerte, que sea aceptado por amplias franjas del peronismo para que sea presentado como plataforma electoral a la gente".



Y agregó: "Después, si hay más de un candidato que quiera llevar adelante ese proyecto, bienvenida sea una interna para que el que gane conduzca y el que pierda acompañe".



Por último, sobre el lugar que podría ocupar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese espacio, apuntó: "No creo que deba ir como única candidata. Creo que eso no le serviría en esta instancia al peronismo. Pero sí buscando el punto de equilibrio con otros dirigentes que nos permitan volver a ser gobierno en 2019", concluyó.