Rodríguez Larreta vinculó los incidentes en el Monumental con el allanamiento al jefe de la barra de River

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, relacionó los incidentes ocurridos en la previa del partido de River y Boca con el allanamiento policial realizado horas antes del encuentro al líder de la barrabrava millonaria Héctor "Caverna" Godoy.



"Lo de ayer tiene que ver con eso porque nadie lo puede negar. Se encontraron entradas en manos de la barra de River y son 300 personas que tenían entradas y no pudieron entrar", resaltó el mandatario porteño.



Rodríguez Larreta precisó, además, que le ordenó "al ministro de Seguridad (Martín Ocampo) hacer un sumario interno para determinar responsabilidades" en el fallido operativo del sábado y "ver qué cosas se pudieron hacer mejores".



Rodríguez Larreta explicó que el viernes de la semana pasada "se hizo un allanamiento y se encontraron 10 millones de pesos y 300 entradas" en manos del sector vinculado a Godoy.



"Ahí está el problema, son 300 personas que antes entraban a la cancha y que se quedaron afuera, y fueron los principales protagonistas de los desmanes que se generaron, que incluyeron los piedrazos al ómnibus de los jugadores de Boca", señaló.



En este sentido, aseguró que su administración "va a ir a fondo contra las barrabravas", a las que calificó como "mafias que están enquistadas en el fútbol hace más de 50 años".



Además, pidió "no generalizar", al señalar que ese día también "hubo más de 60 mil personas que entraron al estadio en forma totalmente pacífica, sin hacer problema".



El jefe de Gobierno de la Ciudad encabezó una conferencia de prensa para anunciar que el Ejecutivo local había "tomado todos los recaudos necesarios" para garantizar la protección de quienes fueron este domingo al Monumental para ver el partido por la final de la copa Libertadores, que terminó siendo postergado nuevamente.



Minutos después de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciara que "no están dadas las condiciones deportivas" para disputar el encuentro, Rodríguez Larreta dio un breve discurso en el que precisó que el Gobierno porteño había dispuesto "más efectivos, especialmente en las inmediaciones del estadio" para la jornada deportiva.