La responsable de Negocios Digitales de Coinag protagonizó el tercer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

Albertina Delvechio puso el foco en la importancia de las finanzas embebidas en la transformación tecnológica.

La responsable de Negocios Digitales de Coinag , Albertina Delvechio , protagonizó el tercer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

En primer término, Delvechio precisó que el origen de Coinag se dio como “ un banco regional con raíces en Rosario que tiene una historia vinculada a la trayectoria con empresas del mundo del agro, el sector productivo y pymes a las que brindamos servicios ”.

“Hace aproximadamente siete años comenzamos con un proceso de digitalización de los servicios y nos empezamos a replantear nuestro rol dentro del ecosistema financiero . No pasamos de una banca tradicional a una digital, sino que digitalizamos nuestros servicios en función de que nuestros usuarios puedan acceder a nuestra tecnología y desde entonces poder crear en conjunto soluciones que lleven a embeber finanzas y digitalizar procesos”, resaltó.

Y redondeó: “Hoy contamos con nuestros pilares fundamentales, que son banking as a service y API Bank , que nos permiten conectar pagos, administrar cuentas, conciliar en línea y estar 7/24. Les damos servicios de tecnología a fintechs, exchanges y empresas tradicionales que buscan llegar al usuario final a través de embeber estas tecnologías dentro de sus plataformas”.

Al repasar esa búsqueda de reformas, Delvechio precisó que “ la innovación no surge de una única organización, sino de poder matchear distintas organizaciones con distintas necesidades, capacidades y conocimientos ”.

“Desde entonces, empezamos a pensar que nuestros clientes no solamente tenían las mismas necesidades, sino que también necesitaban otro tipo de productos que llevaban a pensar en digitalizar la banca. Esto nos hizo crear nuevas soluciones digitales y crear API Bank, que nos permite administrar tesorerías desde otro ámbito”, graficó.

El desarrollo de Coinag

Sobre el expertise de la firma, aseguró: “Nuestro foco está basado en empresas que se dedican a brindarle servicios a usuarios finales y empresas tradicionales que desean amplificar su tesorería con el fin de gestionar medios de recaudación, de cobranza y de dispersión de pagos, digitales y 24/7”.

“Entendemos de soluciones financieras, de tecnología y regulación, pero los clientes tienen expertise en su industria. Acompañarlos nos permite encontrar oportunidades de negocio que de otra forma no hubiéramos encontrado”, admitió.

Al asociarse, manifestó que Coinag “está abierta a todos los sectores”, mencionando “casos de éxitos en distribuidoras, aerolíneas y automotrices”, con la mira en “no solamente llevar crédito, sino también infraestructura tecnológica” y remató: “En definitiva, tenemos que dar una solución real que resuelve problemas”.

El tercer panel de Ámbito Debate giró en torno a la transformación tecnológica.

La apertura de una sucursal diferente

En esa línea, la referente de Coinag repasó que “hace poco se abrió una sucursal en Alberdi con una experiencia totalmente distinta, con aspecto de cafetería”. Por un lado, planteó que esto sintetiza el objetivo de “vincular capacidades y no dejar de lado una banca para pasar a otra, sino que articulamos de forma tal que nos permita ser competitivos y darles a nuestros clientes un servicio end to end”.

Sobre la estética del lugar, planteó: “Vos pensás en un banco con una infraestructura robusta, con columnas de mármol. Antes quizás te daba seguridad, pero hoy los nuevos usuarios tienen otro tipo de necesidades. Entonces, la experiencia es generar la habitualidad y el espacio acorde”.

“Nuestro foco es poder generar y cocrear soluciones financieras y digitales. Nuestro nicho no es estructurar productos que sean masivos, donde siempre es lo mismo, sino que nos tomamos el tiempo de entender las necesidades de nuestros partners”, reflexionó.

Tokenización de activos digitales

Con esto en mente, Delvechio destacó la alianza con Pala Blokchain. “Es una empresa de tecnología que creó junto con el banco una plataforma de tokenización de activos reales. Es un market place que tiene la posibilidad de dar a las desarrolladoras un canal donde comercializar sus activos y a su vez a los inversores la posibilidad de comprar tokens”, indicó.

Al respecto, destacó que se trata de “dar la oportunidad a los más jóvenes o las familias que veían impensado acceder a un inmueble o activo real”, para luego agregar: “Es invertir de a poco en real estate y sin tener que endeudarte a largo plazo, porque los tokens los vas a adquirir a medida que tengas la posibilidad financiera”.

“Entendimos que los nuevos espacios de desarrollo del financiamiento vienen acompañados de tecnología como esta y generar este tipo de alianzas nos permite hacer foco en esto mismo. Crear soluciones en conjunto que nos permitan emebeber las finanzas en donde haga falta”, sostuvo sobre la motivación de la iniciativa.

Inteligencia artificial, atención personalizada y la confianza del cliente

En la era de la inteligencia artificial, Delvechio sostuvo que la empresa “incorporó procesos y automatizaciones ligadas a IA, así como la posibilidad de generar scoring en las transacciones, que nos permite entender si existen casos de fraude”.

De todos modos, aclaró: “El espíritu del banco es que el soporte a los usuarios no lo puede cambiar la IA. El mano a mano y la humanidad del banco para tratar con nuestros partners lo mantenemos porque eso permite darle otro tipo de atención al cliente”.

Con respecto a la construcción de lazos con el cliente, la referente de Coinag sostuvo que “hay algunas cosas que son no negociables y dentro de ellas está la seguridad de los medios de pago y la confianza que les generamos a nuestros usuarios”.

“Dentro de eso está la disponibilidad de los medios y las operaciones. Hablamos de estar cercanos al cliente y en esa búsqueda un no negociable es tener un sistema lo suficiente robusto”, agregó.

En ese sentido, señaló: “Generamos alianza con partners Nº1 en el mundo a nivel ciberseguridad con el fin de que nos podamos sentir seguros y les transmitamos esa confianza a nuestros clientes, que son los que confían en nuestros rieles”.

La transformación tecnológica

Con respecto a la transformación tecnológica, aseguró que “ya es un hecho” y graficó: “Hoy tenemos más de 100 clientes digitales y administramos más de 12 millones de cuentas virtuales. Procesamos más de 100 millones de operaciones mensuales y creemos que es una unidad de negocios escalable”.

“Tenemos que seguir avanzando en hablar de finanzas embebidas. Tenemos que aggiornarnos para que la señora que va a comprar pueda hacerlo de la manera màs ágil posible”, sostuvo y llamó a “interoperar sin generar rispideces”.

De cara al futuro, dejó planteada la posibilidad de “una súper app” donde confluyan diferentes soluciones. “Que me elija un lugar cercano para ir a comer con mis preferencias, que pueda hacer pagos y todo sin pasar de app a app”, expresó.