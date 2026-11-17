La advertencia se produjo luego de que siete funcionarios estadounidenses alertaran sobre comunicaciones que mencionan posibles atentados contra integrantes de alto rango de la administración republicana. Teherán rechazó las acusaciones y la Casa Blanca aclaró que no existen amenazas creíbles inmediatas contra el territorio nacional.

Donald Trump advirtió que Irán enfrentaría consecuencias si concreta un eventual ataque con material radiactivo o armas químicas contra funcionarios de su gobierno en Washington . La amenaza se conoció después de que trascendieran informes de inteligencia sobre posibles planes de Teherán para realizar atentados en la capital estadounidense. “Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes” , afirmó el mandatario durante una actividad oficial en Manila, Filipinas.

Trump también aseguró que las autoridades estadounidenses siguen de cerca la información y que consideran seriamente la posibilidad de que se produzca un episodio de esas características. “Nos lo tomamos muy en serio, porque están locos” , expresó al referirse a la conducción iraní. Sin embargo, manifestó su deseo de que las advertencias no se conviertan en un ataque concreto.

La información que motivó las declaraciones presidenciales fue publicada por CNN , a partir de consultas con siete funcionarios estadounidenses familiarizados con los reportes de inteligencia . Según esa investigación, los organismos de seguridad detectaron comunicaciones que indicarían que Irán estaría evaluando distintas alternativas para atacar a integrantes de alto rango de la administración Trump.

Entre las posibilidades mencionadas aparece el uso de una bomba sucia , un dispositivo que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos para dispersarlos durante una detonación. También se investiga la posibilidad de que Teherán contemple utilizar sustancias químicas en una eventual operación.

De acuerdo con las fuentes citadas por CNN, los reportes incluyen posibles lugares y objetivos dentro de Washington . Esta información llevó a funcionarios estadounidenses a realizar reuniones para analizar escenarios de riesgo y preparar eventuales respuestas.

Donald Trump lanzó una advertencia a Irán tras conocerse informes de inteligencia sobre posibles atentados contra funcionarios de su gobierno en Washington.

No obstante, los investigadores aclararon que la existencia de estos informes no significa que haya un ataque inminente. Las comunicaciones detectadas podrían responder a un intento de Irán de mantener abiertas distintas opciones de represalia, sin que exista evidencia de una decisión definitiva de llevar adelante una operación.

La Casa Blanca y la respuesta de Irán

Desde el gobierno estadounidense buscaron aclarar el alcance de la advertencia y evitar que la información generara una alarma mayor. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que las agencias mantienen una vigilancia permanente sobre posibles riesgos, aunque remarcó que no hay señales concretas de una amenaza inmediata.

En un comunicado, la funcionaria sostuvo que las autoridades están “monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

Por su parte, Irán rechazó las acusaciones difundidas por los medios estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, calificó de “inventada” la información y cuestionó la intención de Washington al divulgarla.

El funcionario también acusó a Estados Unidos de intentar “preparar el terreno” para justificar nuevas acciones militares contra Teherán. De esta manera, el gobierno iraní negó estar organizando un atentado contra funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca aseguró que no existen amenazas inmediatas contra Estados Unidos, mientras que Irán rechazó las acusaciones y las calificó de “inventadas”.

Qué es una bomba sucia

Una bomba sucia es un artefacto que utiliza explosivos tradicionales para dispersar sustancias radiactivas en el ambiente. A diferencia de un arma nuclear, no provoca una reacción atómica ni una explosión de esa naturaleza, pero puede contaminar una zona y generar riesgos para la población.

El peligro de este tipo de dispositivo no está solamente relacionado con la detonación, sino también con la dispersión del material radiactivo y las consecuencias que puede tener sobre los espacios afectados. Además, la posibilidad de contaminación obliga a realizar tareas de control, limpieza y evacuación que pueden prolongarse en el tiempo.

La hipótesis de un ataque de estas características representa una preocupación adicional para los organismos de seguridad estadounidenses, especialmente por la posibilidad de que los objetivos sean funcionarios de alto rango del gobierno de Trump.

Trump participó de la cumbre del Quad en Filipinas

Las declaraciones sobre Irán tuvieron lugar durante la visita de Trump a Manila, donde participó de una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia.

Durante el encuentro, el presidente estadounidense defendió la cooperación entre los cuatro países y planteó la necesidad de mantener un Indopacífico libre, estable y seguro. La agenda también incluyó cuestiones vinculadas con la seguridad marítima, el abastecimiento de minerales críticos y las cadenas internacionales de producción.

La actividad se desarrolló antes del viaje de Trump a China, donde está prevista una cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En ese marco, el mandatario estadounidense manifestó su disposición a mantener conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y con su par ruso, Vladimir Putin.

Además, dejó abierta la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su estadía en territorio chino. Consultado sobre esa alternativa, respondió: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”.