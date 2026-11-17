Fernando Marengo, Martín Tobal y Daniel Lerner analizaron los resultados del programa de estabilización, las perspectivas económicas hacia 2027 y las dificultades que enfrenta el sector privado para adaptarse a un escenario de menor inflación.

La inflación, el crecimiento sostenido y la reconversión de las empresas, ejes claves en las jornadas del BCRA.

El dato de inflación de octubre, que volvió a ubicarse en el 2,2%, y la retracción de la actividad económica marcaron el debate en las Jornadas de Política Monetaria del BCRA. A diferencia de otros años, el encuentro puso el foco en los dilemas actuales. ¿Por qué la inflación permanece en torno al 2% desde hace siete meses? ¿Cómo reactivar la economía sin presionar sobre los precios? ¿Qué consecuencias tiene este escenario sobre las empresas y el empleo?

Si bien la desaceleración inflacionaria respecto de 2023 y el ordenamiento fiscal mejoraron las condiciones macroeconómicas, la estabilidad de la “macro” no garantiza, por sí sola, una recuperación de la “micro” . La situación de las empresas, el acceso al financiamiento y las decisiones de política económica adquieren cada vez mayor mayor protagonismo en la agenda pública y "la calle" empieza a trastocar la imagen del Gobierno. En este escenario, el desafío de transformar la estabilidad en crecimiento sostenible choca con las urgencias del corto plazo y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027.

Estos fueron algunos de los principales ejes de un panel que reunió a los economistas Fernando Marengo, Martín Tobal y Daniel Lerner , quienes abordaron el escenario argentino desde tres perspectivas : los problemas estructurales que históricamente limitaron el crecimiento, los resultados del programa de estabilización frente a otras experiencias internacionales y las dificultades que enfrentan las empresas para adaptarse a una economía con mayor estabilidad y competencia.

Aunque los especialistas coincidieron en la importancia de consolidar las condiciones macroeconómicas, advirtieron que la estabilidad, por sí sola, no garantiza un crecimiento sostenido ni una recuperación homogénea de los distintos sectores productivos.

El socio y economista jefe de BlackToro Global Investiments, Fernando Marengo , abrió el encuentro con un recorrido por los últimos 125 años de la economía argentina, durante los cuales identificó dos características recurrentes: "Si hay algo que caracterizó a la economía argentina en los últimos 125 años de historia fue la volatilidad de la tasa de crecimiento", señaló el analista.

Según explicó, en los últimos 45 años el PBI per cápita argentino, medido en paridad de poder adquisitivo, aumentó apenas 27%, frente al 70% registrado en América Latina. A su vez, recordó que el ingreso por habitante del país pasó de representar más del 70% del estadounidense a mediados del siglo pasado a ubicarse actualmente por debajo del 40%.

Para Marengo, una de las principales explicaciones de este desempeño se encuentra en la persistencia de los desequilibrios fiscales, que históricamente derivaron en crisis de endeudamiento o procesos inflacionarios asociados al financiamiento monetario.

En ese sentido, advirtió que la inflación no solamente deteriora el poder adquisitivo, sino que también distorsiona los precios relativos, dificulta las decisiones de inversión y restringe el desarrollo del financiamiento de largo plazo. "Con una inflación más baja tengo que empezar a hacer una utilización más eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque ahora mi rentabilidad empieza a depender fuertemente de productividad, no tengo la posibilidad de que la inflación oculte mi ineficiencia", agregó.

El economista explicó que, cuando aumentan las tasas de inflación, se incrementa el peso inicial de las cuotas de los préstamos, se acortan los plazos de los depósitos y disminuye la capacidad del sistema financiero para ofrecer crédito hipotecario y productivo. Sin embargo, también señaló que el actual proceso de desinflación introduce nuevos desafíos para el sector empresarial.

En particular, sostuvo que las compañías deben comenzar a depender más de su productividad y rentabilidad operativa, en lugar de los beneficios financieros que podían obtener en contextos de inflación elevada.

Bajo este escenario, distinguió tres grupos de empresas: aquellas que ya cuentan con niveles adecuados de productividad y rentabilidad; las que podrían alcanzar esas condiciones mediante inversiones y mejoras de eficiencia; y aquellas cuyos modelos de negocios dependían de la protección comercial y de las distorsiones de una economía inflacionaria.

En el tramo dedicado a los mercados financieros, Marengo puso el foco en la incertidumbre que genera el próximo proceso electoral y su impacto sobre las decisiones de inversión.

Fernando Marengo

En el tramo dedicado a los mercados financieros, Marengo puso el foco en la incertidumbre que genera el próximo proceso electoral y su impacto sobre las decisiones de inversión.

Para explicar este fenómeno, analizó los rendimientos de los bonos soberanos en dólares y las diferencias entre los vencimientos anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales de 2027.

Según detalló, mientras un bono con vencimiento en octubre de 2027 ofrecía un rendimiento cercano al 10%, la tasa forward implícita entre octubre de 2027 y octubre de 2028 llegaba a aproximarse al 30%. Esta diferencia, explicó, refleja la prima de riesgo que los inversores asignan al escenario político posterior a las elecciones y a la continuidad del programa económico.

Como conclusión, Marengo planteó que el principal desafío de Argentina no consiste solamente en recuperar el crecimiento, sino en evitar que los períodos de expansión vuelvan a interrumpirse por crisis macroeconómicas. Para lograrlo, consideró fundamental incrementar la productividad, profundizar el desarrollo del mercado de crédito y fortalecer el ahorro doméstico como fuente de financiamiento para la inversión.

Martín Tobal: cómo se compara el programa argentino con otras estabilizaciones exitosas

A continuación, Martín Tobal, economista del Banco de México, presentó un análisis comparativo del programa de estabilización argentino iniciado en diciembre de 2023 frente a otras experiencias internacionales. El especialista aclaró que sus opiniones no representaban la posición institucional del organismo y propuso evaluar los resultados argentinos desde una perspectiva de mediano plazo, más allá de la coyuntura política.

Para ello, distinguió dos conceptos: el éxito económico, asociado a una reducción sostenida de la inflación, y el éxito político, vinculado con la capacidad de los gobiernos que implementaron los programas para conseguir la reelección. A partir de información histórica y bases de datos internacionales, identificó 44 programas de estabilización económicamente exitosos. Sin embargo, solamente 17 de esos casos estuvieron acompañados por la reelección del gobierno que los llevó adelante. Este resultado, explicó, demuestra que reducir la inflación no necesariamente garantiza el respaldo electoral, ya que la evolución de la actividad económica y la distribución de los costos del ajuste también influyen en la percepción de los votantes.

"De los 44 programas de estabilización que encuentro, solamente 17 lograron reelegir", advirtió al mismo tiempo que detalló que los programas con éxito económico tendieron a mostrar contracciones monetarias más pronunciadas y mayores reducciones de la inflación.

"Los programas que son exitosos desde el punto de vista político tienen una caída menor de la inflación, una mayor recuperación del crecimiento económico y una mayor transferencia de recursos del sector público al sector privado", aseguró Tobal.

Qué muestran los resultados de Argentina

Al comparar el programa argentino con las experiencias internacionales, Tobal destacó que el ajuste fiscal y monetario fue considerablemente más fuerte que el registrado en los casos históricos considerados exitosos. Según su análisis, Argentina también consiguió una desaceleración inflacionaria más pronunciada y mostró resultados de crecimiento relativamente favorables frente a los programas utilizados como referencia.

Otro aspecto que resaltó fue la evolución de la cuenta corriente, que mostró una mejora, a diferencia de lo ocurrido en numerosos procesos de estabilización que estuvieron acompañados por un deterioro del frente externo.

El economista sostuvo que estas conclusiones se mantenían incluso al utilizar definiciones alternativas de éxito económico y al comparar el caso argentino con países caracterizados por sistemas de federalismo fiscal.

Hacia el cierre de su presentación, Tobal advirtió que los factores determinantes para sostener el crecimiento y la reducción de la inflación pueden cambiar a medida que avanza un programa económico.

En una primera etapa, explicó, predominan las decisiones vinculadas con la política fiscal y monetaria. No obstante, posteriormente adquieren mayor relevancia las condiciones institucionales.

Martín Tobal, del Banco de México.

Daniel Lerner: el dilema que enfrentan las empresas en el marco de un ordenamiento macro

El cierre del panel estuvo a cargo de Daniel Lerner , socio gerente y cofundador de Orexx Partners, quien trasladó el debate desde la macroeconomía hacia las decisiones de las empresas. Su exposición giró alrededor de una pregunta: por qué, frente a un mismo escenario económico, algunas compañías logran expandirse y acceder al financiamiento mientras otras atraviesan dificultades financieras y operativas.

Para Lerner, la explicación no depende exclusivamente de la política económica, sino también de la capacidad de cada empresa para adaptarse a nuevas condiciones de competencia, precios y financiamiento. El especialista sostuvo que la estabilización macroeconómica volvió a abrir oportunidades, pero advirtió que el acceso al crédito continúa siendo limitado y profundamente desigual entre sectores y tamaños de empresas.

En ese sentido, señaló que el crédito privado argentino pasó de representar aproximadamente el 8% del PBI a cerca del 15% en septiembre de 2026. Aunque reconoció la recuperación, explicó que ese nivel continúa muy por debajo del promedio cercano al 47% observado en una muestra de países de la región.

Daniel Lerner.

"En una economía estable, nadie culpa a la macro. Cambia la tecnología y entran competidores, y las empresas que se adaptan crecen. Las otras pierden o quiebran. En una economía inestable, la macro se vuelve la explicación de todo. Y ahí está el error de las empresas en general", reafirmó Lerner.

El financiamiento se concentra en las grandes empresas

Como ejemplo de las diferencias en el acceso al mercado de capitales, Lerner mencionó que durante septiembre de 2026 se colocaron 42 obligaciones negociables por aproximadamente u$s2.700 millones, uno de los registros mensuales más elevados desde 2015. Sin embargo, destacó que más del 75% de esas emisiones estuvo concentrado en compañías vinculadas con el sector petrolero.

De esta manera, planteó que el regreso del financiamiento no alcanza por igual a todas las empresas: mientras las grandes compañías pueden captar recursos en el mercado de capitales, las más pequeñas y sus cadenas de proveedores continúan enfrentando restricciones. Este escenario también convive con un incremento de las dificultades financieras y de la morosidad, que reflejan los problemas de adaptación de una parte del sector privado.

Para Lerner, el fenómeno responde, en parte, a una transformación estructural de la economía que obliga a las empresas a revisar sus modelos de negocios.

El cambio de modelo económico y las empresas que logran adaptarse

Durante su presentación, Lerner introdujo el concepto de brecha de adecuación, que definió como la distancia entre la estructura con la que una empresa fue organizada y las condiciones que actualmente exige el mercado. Según explicó, numerosas compañías argentinas desarrollaron sus estrategias durante décadas de inflación elevada, restricciones comerciales e inestabilidad económica.

En ese contexto, la capacidad para administrar crisis y adaptarse a cambios permanentes de las reglas resultaba una ventaja competitiva. Sin embargo, advirtió que una economía con mayor estabilidad y competencia exige otras capacidades: planificación, eficiencia operativa, incorporación de tecnología y decisiones de inversión de largo plazo.

El especialista también alertó que los procesos de reestructuración empresarial suelen desarrollarse con cierto retraso respecto de la estabilización macroeconómica.

Así, el debate dejó planteado un desafío aún mayor para el país: la estabilidad macroeconómica puede generar las condiciones necesarias para crecer, pero su continuidad dependerá de la consolidación institucional, la recuperación del crédito y la capacidad de las empresas para mejorar su competitividad.