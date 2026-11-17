El circuito masculino incrementó un 49% sus ingresos comerciales durante 2026. Las grandes marcas amplían sus inversiones y la organización proyecta otro año de crecimiento.

La ATP incrementó un 49% sus ingresos por patrocinio durante 2026 y superó por primera vez la barrera de los u$s100 millones.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) atraviesa uno de sus mejores momentos comerciales. El circuito masculino de tenis incrementó un 49% sus ingresos por patrocinio durante 2026 y superó por primera vez la barrera de los u$s100 millones.

El resultado consolida una transformación que comenzó en 2022. En apenas cuatro años, los ingresos por patrocinio se multiplicaron por más de tres, impulsados tanto por la llegada de nuevos anunciantes como por el aumento de los compromisos económicos de las compañías que llevan más tiempo vinculadas al circuito.

Entre los principales motores del crecimiento de esta temporada aparecen los acuerdos con EQT y K-Swiss, que ampliaron la cartera comercial de la ATP. A ellos se suma la continuidad de patrocinadores históricos como Emirates, Infosys, Nitto, Lexus, Haier y Yokohama, varias de cuyas relaciones con el tour superan ya una década.

La estrategia también incorporó al banco Julius Baer, que se convirtió en el primer socio oficial de gestión patrimonial de la ATP y del programa ATP Coaches. El acuerdo plurianual contempla activaciones comerciales en cinco torneos distribuidos en tres continentes a partir de 2027, una muestra del interés de las entidades financieras por asociarse con una disciplina de alcance global y audiencias de alto valor comercial.

Detrás de los números aparece una estrategia que busca ampliar las fuentes de monetización del circuito. La ATP atribuye el crecimiento a la expansión internacional de sus torneos, la mejora de las infraestructuras, el desarrollo de experiencias premium para los espectadores y el aumento de las audiencias en sus plataformas digitales y redes sociales.

La organización también trabaja sobre una explotación más sofisticada de los contenidos protagonizados por los jugadores. La posibilidad de conectar a las marcas con deportistas, historias personales y comunidades de aficionados en distintos mercados permite desarrollar activaciones comerciales más específicas y ampliar el valor de cada contrato.

En ese esquema, otro movimiento relevante fue la creación, en 2025, de un equipo específico de Licensing & Retail dentro de la división comercial. El objetivo es desarrollar nuevas líneas de ingresos mediante la explotación de la marca ATP y acuerdos de licencias.

La ATP atribuye el crecimiento comercial a la expansión internacional de sus torneos, la mejora de las infraestructuras, el desarrollo de experiencias premium para los espectadores y el aumento de las audiencias en sus plataformas digitales y redes sociales. ATP Tour

El convenio con K-Swiss es uno de los primeros ejemplos de esa estrategia. Incluye el lanzamiento de una colección de cinco modelos de zapatillas de tenis identificados con la marca del circuito, que tendrán distribución internacional a través de los canales comerciales de la compañía, la tienda online de la ATP y establecimientos físicos.

El impacto económico de los patrocinios también se extiende más allá de la estructura central de la organización. Según Daniele Sano, director de Negocio de la ATP, más del 70% de los ingresos centrales por patrocinio se distribuyen entre los torneos, a cambio de los derechos comerciales y las activaciones que ofrecen a las marcas.

Desde 2022, la asociación calcula que canalizó u$s250 millones hacia el tenis a través de los torneos y los jugadores. De esta manera, el crecimiento de los acuerdos comerciales se convierte también en una fuente de financiamiento para el conjunto del circuito.

"Desde 2022, hemos más que triplicado nuestros ingresos por patrocinios mediante nuevos acuerdos y mayores inversiones de nuestros socios", destacó Sano, quien además remarcó que la estrategia comercial genera beneficios para todo el tour.

Las perspectivas también son positivas para el próximo ejercicio. La ATP proyecta mantener un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos por patrocinio durante 2027, apoyada en la expansión de su cartera de socios, el desarrollo de nuevos negocios y una mayor valorización de sus activos comerciales.