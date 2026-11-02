Inversiones: cuáles son los cinco FCI en dólares que más subieron en el año

Cuatro de los cinco FCI con mayores rendimientos son de renta fija, mientras que el más rentable se diferencia por su estrategia de renta mixta.

Cuatro de los cinco FCI con mayores rendimientos son de renta fija, mientras que el más rentable se diferencia por su estrategia de renta mixta.

Los fondos comunes de inversión (FCI) denominados en dólares ofrecen una alternativa para quienes buscan obtener rendimiento sobre sus tenencias en moneda dura sin asumir directamente la selección de bonos, acciones u otros activos. En lo que va de 2026, los resultados muestran una diferencia significativa entre las estrategias de renta mixta y las alternativas de renta fija .

"Un FCI en dólares te permite proteger tus ahorros de la devaluación , obtener rendimientos en una moneda estable y acceder a una inversión diversificada con poco capital. Al invertir en activos como bonos corporativos u obligaciones negociables en dólares, tu plata queda diversificada y bien gestionada por profesionales. Así, no necesitás estar pendiente del mercado todos los días", resaltan desde Cocos Capital .

Según los datos de FondosOnline, el ranking de los cinco FCI en dólares con mejor desempeño acumulado en el año está encabezado por Allaria Dólar Retorno Total , con una ganancia de 15,61% . El fondo se posiciona claramente por encima del resto de las alternativas analizadas y presenta un perfil moderado, con foco en renta mixta y un horizonte de inversión de largo plazo.

En segundo lugar aparece IAM Renta Dólares , que acumula un rendimiento de 6,98% en dólares durante 2026. Se trata de un fondo de renta fija, también con perfil moderado, pero orientado a un horizonte de muy corto plazo. Esta característica lo diferencia del primero del ranking, ya que apunta a inversores que buscan una alternativa con menor horizonte de permanencia.

El tercer puesto corresponde a Cohen Renta Fija Dólares , con una suba de 6,73% en lo que va del año. El fondo está clasificado como conservador y tiene un horizonte de inversión de mediano plazo. Al igual que las otras opciones que completan el listado, concentra su estrategia en bonos hard dólar.

Cuatro de los cinco FCI con mayores rendimientos son de renta fija, mientras que el más rentable se diferencia por su estrategia de renta mixta.

En cuarto lugar se encuentra First Renta Dólares, que registró un avance de 6,04%. El vehículo presenta un perfil conservador y un horizonte de mediano plazo, por lo que se ubica dentro de las alternativas destinadas a inversores que priorizan estrategias de baja volatilidad.

El quinto puesto es para Champaquí Renta Dólar, con una rentabilidad acumulada de 6,01% desde el comienzo del año. Su perfil es moderado y también tiene como foco principal la renta fija.

Una diferencia marcada entre estrategias

El ranking muestra una particularidad: cuatro de los cinco fondos con mayores rendimientos son de renta fija, mientras que Allaria Dólar Retorno Total se diferencia por su estrategia de renta mixta. La distancia de rendimiento también es considerable: el líder acumula una ganancia más del doble que el segundo fondo del listado.

El motivo es que la parte de renta variable incluye algunos Cedears tecnológicos como Nvidia, AMD o TSMC, compañías de Wall Street que se vieron claramente favorecidas por el auge de la inteligencia artificial.

"Se proyecta que la inversión en IA alcanzará los u$s2 billones en los próximos tres años, lo que posiciona al sector como una gran oportunidad”, destacó Martín D’Odorico, director de Guardian Capital.