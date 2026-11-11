El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, se refirió al desarrollo del sector en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera , Diego Marín, se refirió a las oportunidades que existen en materia de financiación al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En el ciclo, moderado por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Marín resaltó que la firma es parte del grupo Daimler Truck y, sobre su rol, apuntó: “Nos dedicamos a financiar las compras productivas y específicamente de camiones y buses. Estamos hace 25 años presentes en Argentina y somos parte de una propuesta de valor integral hacia los clientes, que complementa la pata industrial ”.

“Nuestros clientes son quienes compren camiones y buses de la marca Mercedes-Benz, que es líder en ventas y la mitad de esas ventas se financian. Nosotros, de ese porcentaje, tenemos una parte importante”, reflejó.

A su vez, compartió un creciente uso en oil and gas, al que calificó como “un sector muy pujante y demandante”. “ Hoy hay mucho transporte de arena de Entre Ríos a Añelo para el fracking y ese es un segmento que está creciendo muchísimo . Ahí, además de renovación de flota hay crecimiento, entonces se hace muy difícil comprar con capital propio y el financiamiento es esencial”, reflexionó.

Marín coincidió en que “ el tema de los plazos es clave ” y puntualizó: “El que compra un camión o un bus busca financiación de largo plazo. En general ofrecemos créditos prendarios y leasing con plazos de 36 a 48 meses, llegando a 60 a veces. Pero en otros países el horizonte es un poco más largo ”.

A la vez, comparó que “se financia el 50% de lo que se vende y en Brasil llega al 90%. Es muy alto lo que no se financia y entendemos que hay una oportunidad grande de crecimiento”.

Entre las fortalezas del sector, remarcó: “Conocemos a los clientes, que son repetitivos porque renuevan sus flotas. Entonces siempre estamos buscando qué alternativas podemos darle y la mayoría de los créditos son en pesos, pero también empezamos a financiar en dólares gracias a una alianza desde 2024 con Banco Galicia”.

Dentro de los créditos, crece el leasing

Si bien admitió que “el producto más demandado sigue siendo el crédito prendario”, Marín valoró que en las compras de vehículos de gran porte “el leasing viene creciendo estos últimos años y en 2026 representó más del 30% de lo financiado”. “Tiene muchas ventajas, permite financiar hasta el 100% del capital y creo que va a seguir creciendo”, destacó.

Por otra parte, recordó que el financiamiento principal de la compañía “es en pesos y con bancos locales, por lo que financiar a largo plazo es complicado” y apuntó: “Sería muy bueno que ese mercado se desarrolle porque permite ser mucho más agresivos y a la larga bajar tasas, porque el crédito es definitivamente el motor de crecimiento”.

Las claves para el crecimiento del financiamiento

Al mirar el panorama general, Marín consideró que “es muy importante la estabilidad que se ha logrado” y, si bien subrayó que “las tasas todavía están muy altas si se compara con lo internacional porque la inflación, si bien bajó muchísimo, no está a los niveles de países cercanos de la región”, llamó a que haya “una mayor profundidad en el mercado de capitales para que comiencen a bajar las tasas y haya más oportunidades”.

“El crédito dinamiza, pero a veces muchas empresas dudan en endeudarse pensando que la tasa debería bajar. Hay que seguir en la estabilidad, la baja de la inflación, reducir las tasas y eso va a movilizar la economía”, diagnosticó.