El capitán de Boca se inscribió en una escuela de Rosario para comenzar el curso de director técnico. El proyecto de trabajar junto al Fideo ya había sido adelantado por el propio delantero, quien incluso reveló en qué dos clubes les gustaría dirigir: Boca y Rosario Central.

Leandro Paredes se inscribió para hacer el curso de técnico y con Angel Di María planifica trabajar juntos en un futuro.

Mientras atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como futbolista, Leandro Paredes ya empieza a planificar qué hará cuando llegue el momento de colgar los botines. El capitán de Boca tomó una decisión que anticipa su futuro profesional: se inscribió en una escuela de Rosario para comenzar sus estudios como director técnico y obtener la licencia que le permita ejercer después de su retiro.

La noticia fue confirmada por la Escuela N.º 193 de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que anunció la incorporación del mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022. " Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra Escuela Nº 193 ATFA Rosario , donde comenzará sus estudios como Director Técnico en la 'Cuna del Fútbol'. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa" , publicó la institución en sus redes sociales.

La decisión no significa que Paredes tenga pensado abandonar próximamente la actividad profesional. Por el contrario, el volante atraviesa un presente determinante en Boca, donde asumió la capitanía y se convirtió en una de las principales referencias del equipo. El Xeneize tiene por delante un cierre de temporada con varios objetivos: después de conquistar la Tabla Anual, buscará quedarse con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Sin embargo, su inscripción marca el comienzo de una preparación que podría desembocar en un proyecto deportivo de alto perfil junto a otro campeón del mundo: Ángel Di María.

Paredes no es el único integrante de la Selección argentina campeona en Qatar que eligió la institución rosarina para formarse como entrenador. La escuela también confirmó que Cristian "Cuti" Romero realiza sus estudios a distancia, mientras que Di María completó su formación en marzo de 2026 y ya recibió su diploma.

Ángel Di María se recibió de técnico al año pasado y su amigo Paredes le sigue sus pasos. Ambos quieren formar una dupla en el futuro para dirigir a Boca y a Rosario Central.

El caso del Fideo tiene un ingrediente especial: desde hace tiempo plantea la posibilidad de compartir un cuerpo técnico con Paredes cuando ambos finalicen sus carreras como futbolistas.

La idea fue revelada por el propio delantero el año pasado y contó que mantienen una relación de amistad muy cercana y que existe una intención concreta de trabajar juntos. "Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho", explicó.

Incluso se animó a anticipar dónde podría desarrollarse esa futura experiencia profesional. "Si se nos da y nos contratan, vamos a estar un ciclo en Boca y otro en Rosario Central", había señalado Di María.

La elección de esos dos equipos no es casual. Paredes mantiene un vínculo especial con Boca, club al que regresó para convertirse en referente y capitán, mientras que Di María volvió a Rosario Central, la institución en la que comenzó su carrera y con la que mantiene una identificación profunda.

El proyecto también podría incorporar a otros integrantes de la Selección argentina. "Quedó abierta la posibilidad de sumar a alguno otro de la Selección, todavía estamos en eso. Sería algo lindo estar en Argentina", contó el Fideo.

Como referencia, Di María mencionó el trabajo del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, integrado por Walter Samuel y Roberto Ayala, y destacó la satisfacción que transmitían después de los logros obtenidos con la Albiceleste.

Por ahora, Paredes y Di María siguen enfocados en sus carreras como futbolistas, pero con el comienzo de la formación del capitán de Boca y el diploma que ya obtuvo el delantero de Rosario Central, aquella idea que parecía una posibilidad lejana empieza a tomar forma.