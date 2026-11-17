La humedad puede hacer que el calor se sienta mucho más intenso y dificulte la regulación de la temperatura corporal, pero la ciencia explica por qué ocurre y cuáles son sus riesgos.

La humedad dificulta la evaporación del sudor y puede elevar la sensación térmica, especialmente durante las jornadas de calor intenso.

Cada verano, la misma frase se repite en distintas ciudades del país: " no es el calor, es la humedad ". Aunque suele aparecer en conversaciones cotidianas durante los días agobiantes, detrás de esa expresión hay una explicación científica .

La temperatura que marca el termómetro no siempre refleja cómo se siente el ambiente sobre el cuerpo: la humedad, el viento y la capacidad del organismo para liberar calor modifican la percepción térmica.

En la Argentina, las diferencias climáticas entre regiones hacen que un mismo valor de temperatura pueda sentirse de maneras muy distintas. Mientras en el Litoral y el noreste predominan condiciones cálidas y húmedas, en zonas de Cuyo puede aparecer el viento Zonda, un fenómeno seco y caliente que eleva la temperatura .

Entender qué es la sensación térmica, cómo funciona la transpiración y por qué la humedad puede dificultar el enfriamiento del cuerpo permite comprender mejor los riesgos de las jornadas extremas.

La temperatura ambiente es un dato que se obtiene mediante instrumentos meteorológicos, como los termómetros. La sensación térmica , en cambio, es un valor calculado que busca representar cómo percibe el cuerpo humano las condiciones del entorno. Por eso, no se mide directamente: se estima a partir de distintas variables meteorológicas .

En los días de calor, uno de los factores principales es la humedad relativa, es decir, la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con el máximo que podría contener a esa temperatura.

También pueden influir el viento y la radiación solar, ya que modifican el intercambio de calor entre el organismo y el ambiente. Cuando la humedad es elevada, el cuerpo tiene más dificultades para enfriarse y la sensación puede superar ampliamente la temperatura registrada.

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza cálculos que relacionan la temperatura y la humedad para estimar el índice de calor o sensación térmica en condiciones cálidas. Esto explica por qué dos jornadas con el mismo registro en el termómetro pueden resultar muy diferentes: si una tiene aire seco y la otra presenta mucha humedad, la segunda puede sentirse bastante más agobiante.

El mecanismo del sudor: por qué el cuerpo se "traba" con el aire húmedo

Cuando la temperatura corporal aumenta, el organismo activa mecanismos para liberar calor. Uno de los más importantes es la transpiración: las glándulas sudoríparas producen líquido que llega a la superficie de la piel y, al evaporarse, permite disipar parte del calor acumulado. No es solamente sudar lo que refresca, sino que ese sudor pueda pasar de estado líquido a gaseoso.

El problema aparece cuando el aire contiene mucho vapor de agua. En esas condiciones, la evaporación se vuelve más lenta y el sudor permanece durante más tiempo sobre la piel, sin cumplir con la misma eficacia su función de enfriamiento.

Por eso, en los días húmedos suele aparecer esa sensación pegajosa y pesada, incluso cuando la temperatura no parece tan elevada. El cuerpo continúa transpirando, pero pierde capacidad para regular su temperatura.

El viento también cumple un papel importante porque favorece la circulación del aire alrededor del cuerpo y puede facilitar la evaporación. Sin embargo, cuando la humedad es muy alta, ese mecanismo pierde eficacia.

La combinación de temperaturas elevadas, poco movimiento de aire y abundante vapor de agua genera condiciones especialmente incómodas y puede exigir un esfuerzo mayor al sistema de regulación térmica del organismo.

De la selva misionera al viento Zonda: por qué cada región siente un verano distinto

La geografía argentina reúne ambientes muy diferentes y esa diversidad se refleja en la forma en que se experimenta el calor. En Misiones y otras zonas del noreste, la humedad suele ser elevada por las características del clima y la vegetación.

En esos lugares, las jornadas calurosas pueden sentirse especialmente pesadas porque el aire húmedo dificulta la evaporación del sudor y reduce la capacidad del cuerpo para refrescarse.

En Cuyo, en cambio, puede aparecer el viento Zonda, un fenómeno regional caracterizado por ráfagas cálidas y secas que descienden desde la cordillera. Este viento puede provocar aumentos bruscos de temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Aunque el ambiente seco facilita la evaporación del sudor en comparación con uno muy húmedo, el calor intenso y las condiciones propias del Zonda también pueden generar malestar, deshidratación y otros riesgos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y buena parte de la región pampeana, las masas de aire cálido y húmedo pueden combinarse durante el verano y elevar notablemente la sensación térmica.

Así, el mismo registro de temperatura no se vive igual en todos los puntos del país: intervienen la humedad, el viento, la exposición al sol y las características de cada región. Por eso, para interpretar el pronóstico conviene observar tanto la temperatura como las condiciones que acompañan ese valor.

Cuando la humedad eleva el riesgo de golpe de calor

La humedad no solo influye en la incomodidad que se siente durante una jornada de verano: también puede aumentar el riesgo para la salud. Cuando el sudor no logra evaporarse con eficacia, el organismo tiene más dificultades para liberar el exceso de calor. Si la exposición se prolonga, especialmente durante períodos de temperaturas elevadas, puede producirse un aumento peligroso de la temperatura corporal.

El golpe de calor es una emergencia médica que puede manifestarse con temperatura corporal elevada, confusión, alteraciones del estado de conciencia, dolor de cabeza intenso o desmayo. También es importante prestar atención a señales de agotamiento por calor, como debilidad, mareos, náuseas y sudoración abundante.

Los bebés, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y quienes realizan tareas al aire libre requieren especial cuidado durante las jornadas extremas.

Para reducir los riesgos, se recomienda tomar agua con frecuencia, evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura y permanecer en ambientes frescos y ventilados.

También conviene usar ropa liviana, buscar sombra y prestar atención a los avisos meteorológicos. Si aparecen síntomas compatibles con un golpe de calor, es necesario solicitar atención médica urgente. La combinación de calor y humedad puede ser peligrosa incluso cuando el termómetro no muestra el valor más alto del día.