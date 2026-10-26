Sabrina Molinari: "Vemos un mercado donde hay que trabajar mucho la segmentación"

La gerente de Marketing de Cerámica San Lorenzo, se refirió al mercado de revestimientos durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

La gerente de Marketing de Cerámica San Lorenzo , Sabrina Molinari , se refirió a la realidad del mercado de revestimientos durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré .

Molinari, en tanto, coincidió en que “ el mercado de revestimientos está golpeado en los últimos años ” y comparó: “Hemos llegado a estar en los 100 millones de metros anuales en épocas de pandemia donde todo el mundo construía y estaba en casa, generando una dinámica distinta, pero hoy estamos un 25 o 30% por debajo”.

De todos modos, admitió que existe una recuperación respecto a años anteriores. “ Vemos pequeños crecimientos para los próximos años y un mercado donde hay que trabajar mucho la segmentación, porque las partes más premium pueden sostener los productos más específicos ”, observó.

Molinari reveló que “el mercado está dividido en cuatro segmentos y el premium es el más alto de la pirámide, donde vemos una demanda sostenida que sigue creciendo”. Como ejemplo, señaló: “ El porcelanato está ganando más terreno en participación de mercado versus la cerámica. Eso te deja ver que la parte más afectada son los productos más económicos ”.

Molinari relató además “ un cambio en el comportamiento del consumidor, porque hoy, con la IA, la información está al alcance de todos y, cuando va a comprar un producto, casi que ya sabe lo que quiere ”.

Ante este escenario, la referente de Cerámica San Lorenzo expresó: “Las marcas tenemos que trabajar mucho en cómo generamos valor. En revestimientos se trabaja mucho con tendencias globales y empezamos a trabajar el revestimiento como acompañante en la elección y diseño de un espacio. No tanto para suplir una necesidad, sino para ayudarte a crear un diseño y habitarlo”.

Así, la compañía despliega una estrategia para acompañar a los clientes. “Buscamos que el consumidor pueda sentir. Imitamos una tipología que existe en la naturaleza, por ejemplo, una madera. El consumidor busca tener contacto con el producto, tocarlo y que la materia lo lleve a lo que la imagen está representando”, repasó.

En ese sentido, añadió: “Eso se genera a través de la tecnología y en San Lorenzo tratamos de acompañar al consumidor con herramientas para tomar la decisión, dándole espacios como nuestro showroom donde hay visitas guiadas y también un espacio de asesoramiento posventa”.

Importaciones y competitividad

Al plantearse el tema de la liberación de importaciones y la afectación en el sector, Molinari recordó que “hace un mes tuvimos un cambio en la normativa, con aranceles anti dumping que se fueron modificando” y analizó: “Eso nos hace un escenario competitivo que ya no es el territorio local, sino que es el mundo, con competencias de industrias de otros países”.

Con respecto al impacto de la medida, aclaró que “todavía no se ve el impacto real porque cambiaron el mes pasado” y llamó a esperar “nueve meses como proceso de prueba”, aunque advirtió: “Nos va a ayudar a desafiarnos para ponernos a la altura y mostrar lo que hacemos a nivel nacional”.

“Por eso, el foco a trabajar es en ofrecer servicios, porque el mercado empieza a cambiar. Tener una empresa que produce de manera nacional con abastecimiento continuo y stock es muy importante”, manifestó y aseguró que “el consumidor no es que compra un producto, se lo lleva a su casa, lo coloca y se acabó, sino que está buscando un storytelling”.

En el mismo sentido, Molinari admitió que “cada segmento de mercado tiene un target de precio donde las compañías tratamos de ofrecer equilibrio entre precio y producto” y reflexionó: “Todas las empresas vamos acompañando el mercado, pero si podés defender tu propuesta de valor, eso es bien percibido y se paga”.