Recesión: Wall Street y la suma del miedo

La recesión nos respiró en la nuca todo el año. La FED apretó las clavijas monetarias con inusitado vigor desde el inicio de 2022. El mercado bear de Wall Street se estrenó el 4 de enero. Las tasas cortas escalaron recién a mitad de marzo. Y ya suman 425 puntos base. La canasta de indicadores líderes, otro predictor confiable de un parate, dejó de crecer en febrero y cae desde entonces sin interrupción. Son nueve meses consecutivos en baja. La luz amarilla titilante de una probable contracción se convirtió en roja hace tiempo. Pero la recesión amaga y amaga, inclusive la dimos por sentada, y, sin embargo, no comparece. Pese a viento y marea, los indicadores coincidentes aumentan mes a mes y niegan la definición. Una recesión no crea 200 mil empleos netos por mes a menos que se haga populismo estatal (y no es el caso). Tamaña fogosidad preocupa, y sobre todo su correlato salarial. No ofrece coartada a los halcones. ¿Es inevitable entonces un choque frontal? Wall Street sufre la idea. La desvela que solo con el estruendo de una colisión, cuando ya sea tarde, se suspenda la artillería. ¿Debería la banca central informar mejor sobre sus planes? ¿Posee una estrategia para lidiar con un escenario así? Tres semanas atrás, Jay Powell en Brookings, prometió no exagerar el apretón monetario. ¿La decisión del medio punto no es un mensaje acaso? Desde ya. La Fed no quiere romper nada. Y así no eriza las tasas de largo plazo, y facilita una merma de las tasas hipotecarias cuando la recesión inmobiliaria amerita prudencia. El mapa de puntos que tanto irrita no sugiere tampoco ningún desenfreno pendiente. Apenas esboza un tramo por recorrer de 75 puntos base. En febrero, se podría regresar a los retoques de 25. Quizás sea la gota que rebalsa el vaso; presumiblemente, no. No para la economía, tal vez sí para la ansiedad agónica de los inversores. Queda claro que si la Fed hubiera querido tranquilizar, Santa Claus no se espantaría. Si hizo mutis por el foro es porque una recesión franca no es compatible con la rentabilidad que proyectan los balances y el hilo siempre se corta por lo más delgado.