Adiós a los telescopios gigantes: el nuevo invento para fotografiar las estrellas como un experto

Este invento va a cambiar la manera en la que miras al cielo.

Para admirar el cielo de la mejor manera, muchas personas piensan que necesitan contar con equipos voluminosos que llevan largas horas de preparación. Sin embargo, un nuevo invento tecnológico busca modificar esa experiencia y acercarla a más al usuario común sin tener que resignar ni un poco de la calidad.

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Esta se trata de un sistema que cuenta con una cámara de alta gama y compatibilidad con múltiples accesorios para llegar a apreciar hasta el más mínimo detalle de la manera más fácil posible. Su objetivo es reducir los tiempos de armado y permitir capturas las mejores fotos del cielo profundo.

Este invento se puede instalar en exteriores y monitorizar de forma remota en la pantalla desmontable.

La empresa ArcBlue desarrolló la C42 , un sistema modular pensado para facilitar la astrofotografía sin depender de telescopios enormes con instalaciones muy complicadas.

La idea central consiste en los telescopios inteligentes para principiantes , que simplifican el proceso a costa de limitar las posibilidades técnicas. La ArcBlue C42 apuesta por la automatización con herramientas profesionales y una estructura flexible para distintos niveles de experiencia.

El dispositivo integra una cámara astronómica de fotograma completo, un sistema de seguimiento automatizado, una pantalla táctil desmontable y un software que le permite monitorear el proceso en tiempo real.

Todos estos componentes hacen que el tiempo de preparación sea muy bajo, ya que mientras una configuración convencional puede tomar más de una hora de preparación, este sistema promete dejar todo listo en 15 minutos como mucho.

Además, automatiza tareas que suelen ser las más tediosas de la astrofotografía, como la alineación, la calibración y la adquisición de objetivos. Por ahora, la empresa no confirmó el precio final del producto.

ArcBlue ArcBlue propone un sistema de astrofotografía más sencillo que minimiza la instalación y el monitoreo. Gentileza - ArcBlue

Las características de este dispositivo premium

El componente central de la ArcBlue C42 es un sensor CMOS Sony IMX410 de 24 megapíxeles, una tecnología que lo vuelve único en el mercado, pero además cuenta con:

Sensor full frame Sony IMX410 de 24 MP.

Píxeles de 5,94 micrómetros.

Eficiencia cuántica superior al 80%.

Ruido de lectura inferior a 1,5 electrones.

Refrigeración TEC capaz de operar hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente.

Almacenamiento interno de 2 TB.

Pantalla táctil magnética desmontable.

Sistema de apilamiento y procesamiento HDR automático.

Otra de sus ventajas es la flexibilidad óptica. El equipo posee una montura Sony E nativa y admite adaptadores para objetivos Canon EF, Nikon F y otros sistemas compatibles, lo que permite montar desde lentes ultra gran angular de 14 milímetros para paisajes nocturnos hasta configuraciones avanzadas que superan los 2.000 milímetros de distancia focal para mirar planetas.

ArcBlue también desarrolló distintos kits específicos según la necesidad de cada usuario:

Fotografía nocturna de campo amplio.

Teleobjetivos para objetos de cielo profundo.

Observación planetaria avanzada.

Equipos ultralivianos.

Expansiones para monturas ecuatoriales profesionales.

Además, su sistema de seguimiento armónico tiene tres ejes, incorporando servomotores de alta precisión y correcciones automáticas permanentes

La precisión declarada por la empresa es inferior a 1 segundo de arco por minuto y gracias a ese mecanismo, el dispositivo puede llevar a cabo exposiciones continuas de hasta 10 minutos y minimizar las estelas de las estrellas, la rotación de campo, las desviaciones del seguimiento y el ruido generado por el sensor.

A todo esto, se le suma que la pantalla desmontable permite supervisar la sesión desde una ubicación cercana, mientras que el software ofrece vistas previas en directo, eliminación automática de píxeles defectuosos y procesamiento inmediato de las imágenes.