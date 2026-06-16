El dilema de Javier Milei por el caso Manuel Adorni: despegarse ahora o esperar la moción de censura

Javier Milei ingresó en una cuenta regresiva. "Le quedan ocho días" . La advertencia para el Presidente viene nada más y nada menos que desde el PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso . Y el dead line al que hace referencia una de las piezas clave del partido de Mauricio Macri en Diputados se refiere a la sesión especial prevista para el 23 de este mes con el objetivo de impulsar una moción de censura contra Manuel Adorni .

Milei quedaría así entre la espada y la pared. Tras la confesión pública del delito de omisión maliciosa, tipificado en al articulo 268 del Código Penal, se produjo un punto de quiebre en los aliados de la Casa Rosada. Y también entre los gobernadores . Ya no hay dudas de que el jefe de Gabinete violó flagrantemente la ley y por lo tanto hay causales para un pedido de interpelación y su posterior moción de censura, un mecanismo previsto en la Constitución Nacional que deriva en la remoción del funcionario de su cargo.

El beneficio de la duda que le cabía a Adorni hasta la presentación de la declaración jurada no existe más. Ahora la Justicia federal deberá determinar si, además de la omisión maliciosa, también su conducta se encuadra con el tipo penal del enriquecimiento ilícito. "Los gobernadores ya le soltaron la mano", admite el colaborador de un mandatario provincial cercano a la Casa Rosada. "Acá no se trata de que el Gobierno nos pida apoyo político para defender el equilibrio fiscal o el ajuste a las universidades. Lo de Adorni representa una cuestión de índole ético moral, está vinculado a un caso de corrupción y nosotros no podemos pagar ese costo de ningún modo" , agregan ante la consulta de Ámbito .

Promotor del speech de la "moral como política de Estado", Adorni dejó a Milei sin autoridad para pedirle apoyo a los bloques aliados en el Congreso y tampoco a los gobernadores. Las encuestas coinciden en que el 75% de la sociedad no cree la versión de Adorni sobre la sorpresiva aparición de una "billetera fría" con ahorros olvidados en bitcoins. Cualquier intervención en el Congreso para defender a Adorni de cara a la sesión especial prevista para el 23 en Diputados para impulsar una moción de censura implica una pérdida de capital político en las provincias para los gobernadores. Es tal el desmanejo y el escepticismo que ya ni siquiera dentro del oficialismo se alzan voces para ratificar la insólita explicación de Adorni en su declaración jurada.

En el PRO la situación es similar. Antes de irse al Mundial de la FIFA, Mauricio Macri mandó a publicar un comunicado donde su partido le pedía a Milei la cabeza de Adorni. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni". Esta tarde, Cristian Ritondo reunirá a su bloque. Aun no habría definiciones pero dentro del los legisladores amarillos, Fernando De Andreis baja la orden de Macri: avanzar para destituir a Adorni. El ex presidente fue el primer detractor público del jefe de gabinete. Le cuestionó a Milei en su propia cara durante una cena en Olivos la designación de Adorni y propuso como alternativa a Horacio Marín, CEO de YPF. Desde esa noche nunca volvieron a verse.

Piden un gesto de Javier Milei

"Desde el viernes le estamos pidiendo al Presidente que tenga un gesto. Le dimos un plazo de tiempo razonable antes de la sesión del 23", insisten desde el macrismo a la espera de la renuncia o destitución del actual jefe de gabinete. Milei queda así preso de su propio laberinto. Enfrenta el dilema de desprenderse por su propia decisión de uno de los funcionarios de mayor confianza de su hermana Karina o exponerse a una derrota a cielo abierto en el Congreso frente a una moción de censura.

Desde el manual de la lógica política siempre es preferible exhibir una muestra de autoridad antes que exponerse a una derrota política. Especialmente frente a un caso de presunta corrupción. Ese fue el modus operandi de La Libertad Avanza al menos frente a José Luis Espert. Pero el Presidente se mueve más allá de la lógica. Con una gran dosis de voluntario y una psicología especial tan intrincada como la de Karina Milei.

Los plazos en el Congreso

Frente al dilema de destituir a Adorni o esperar a que corran los plazos para que el Congreso lo desplace a través de una moción de censura, existe aun una tercera alternativa. Que Milei no acate la destitución de Adorni de parte del Poder Legislativo y lo vuelva a designar por decreto. La parálisis de la gestión se expande en el gobierno nacional. Sin poder cumplir su rol de vocero ni de ministro coordinador, el jefe de gabinete tampoco goza del apoyo de los propios que off the récord califican de "papelón" su incursión televisiva para justificar su incremento patrimonial.

Este miércoles habrá reunión de labor parlamentaria en el Senado. El jueves habría sesión para votar el proyecto de resolución del peronismo donde se intima a Adorni a presentarse en el plazo de siete días hábiles en el recinto a dar explicaciones por la ola de denuncias de enriquecimiento ilícito que investiga la justicia. Si zafa de la moción de censura en Diputados, Adorni deberá pasar por el filtro de la Cámara Alta donde mandan Victoria Villarruel y Patricia Bullrich con mayoría de senadores del PJ. Lo plazos se agotan y Milei aún no resuelve el dilema.