Líneas aéreas: las empresas no tienen apuro en eliminar los recargos por subas en el combustible de aviación

A pesar de la tregua en los aumentos del crudo tras los picos del conflicto en Medio Oriente, la industria prioriza la reconstrucción de sus márgenes de ganancia, que se redujeron a un mínimo de 2% a nivel global.

La aplicación de recargos por subas en el combustible no sólo afectaron a los vuelos de pasajeros, sino también a los de cargas.

El mercado aerocomercial global se encuentra en una encrucijada tarifaria sin precedentes. Tras varios meses de máxima tensión geopolítica en Medio Oriente que dispararon el precio del petróleo y obligaron a masivos desvíos de rutas aéreas , las aguas parecen comenzar a encauzarse .

Los precios internacionales del petróleo se están desplomando con fuerza y el barril de Brent se ubica cerca de los 80 dólare s, tocando su nivel más bajo en cuatro meses . Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 72,81 dólares por barril , registrando caídas diarias superiores al 2,5%.

Las proyecciones económicas y los mercados de futuros apuntan a una inminente y sostenida baja en el precio del combustible de aviación , lo que teóricamente debería traducirse en un alivio inmediato para los castigados bolsillos de los pasajeros, dado que la reacción fue inversa cuando el combustible aumentó.

Sin embargo, la realidad de los mostradores y los sistemas de reserva global dictan una narrativa muy diferente. El mercado está experimentando una notable descompresión y una rebaja gradual de los recargos, pero la eliminación total de estos conceptos de emergencia no está en los planes de corto plazo de las empresas .

La explicación detrás de esta reticencia corporativa no es un capricho comercial, sino una matemática de supervivencia pura . Las principales aerolíneas del planeta están priorizando de forma absoluta la recomposición de sus balances financieros y sus márgenes de ganancia operativa , los cuales cayeron recientemente a un mínimo de 2% a nivel global .

Antes de desarmar por completo la estructura de recargos por combustible (fuel surcharges) implementada bajo la lógica de la economía de guerra, el sector busca consolidar un colchón de liquidez que garantice su viabilidad ante futuras volatilidades.

El espejismo de la baja del crudo

Para el consumidor promedio, la ecuación resulta lineal: si el barril de petróleo Brent retrocede en los mercados internacionales, el precio de los pasajes aéreos debería experimentar un descenso simétrico. Sin embargo, la aviación comercial opera bajo contratos y refinerías específicas que dilatan este efecto.

En primer lugar, existe una persistente brecha de refinado, conocida en el argot financiero como crack spread. Aunque el petróleo crudo baje, el combustible de aviación ya procesado (jet fuel) mantiene un margen de ganancia histórico para las refinerías, comercializándose a niveles mucho más elevados que el petróleo convencional.

A este fenómeno técnico se suma la estrategia corporativa del fuel hedging o coberturas financieras de combustible. Durante el peor momento de la crisis en Medio Oriente -cuando el espacio aéreo regional sufrió cierres intermitentes y el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz amenazó el suministro global-, muchas compañías aéreas se apresuraron a cerrar contratos a futuro a precios elevados para protegerse de un escenario de desabastecimiento o de un barril a tres dígitos.

Al haber adquirido el combustible de los próximos meses a tarifas de crisis, estas aerolíneas tardarán entre tres y seis meses en licuar esos stocks que pagaron más caro. Trasladar una rebaja al usuario hoy significaría, para muchas de ellas, operar directamente a pérdida.

Reducciones graduales y el modelo indexado

Sin embargo, en la región de Asia-Pacífico y en los hubs de Medio Oriente, donde los recargos están atados por ley a fórmulas matemáticas transparentes indexadas a los mercados de referencia (como el Mean of Platts Singapore), se registró un proceso de descompresión de precios.

Compañías de envergadura internacional como Korean Air anunciaron reducciones de hasta el 20% en sus recargos de combustible para trayectos internacionales de larga distancia, bajando varios niveles dentro de su matriz tarifaria interna. En una ruta de alta densidad como Seúl-Nueva York, este ajuste representa un descuento perceptible para el pasajero, aunque todavía dista mucho de ser una eliminación del recargo.

Lo mismo ocurre con Cathay Pacific, que implementa revisiones quincenales para acelerar la flexibilización de sus tarifas de carga y pasajeros a medida que cede la volatilidad del mercado logístico.

Por otra parte, los reguladores estatales comenzado a jugar un papel activo. La Junta de Aeronáutica Civil de Filipinas, por ejemplo, decretó una rebaja obligatoria en los niveles de recargo autorizados para operadores locales y extranjeros, impactando directamente en las estructuras de costos de aerolíneas como Cebu Pacific y Philippine Airlines. No obstante, estas medidas gubernamentales operan como un amortiguador del impacto de la crisis, pero no implica un borrón y cuenta nueva.

El sector de carga y los desvíos de rutas

Si en el segmento de pasajeros la flexibilización es lenta, en el sector de la carga aérea (air cargo) el escenario es aún más complejo. Durante el pico del conflicto, las divisiones logísticas de empresas como United Airlines y Air Canada implementaron los denominados cargos por disrupción de mercado.

Estas tasas de emergencia se justificaban no solo por el costo del combustible, sino por la necesidad de rediseñar por completo los mapas de vuelo. Evitar el espacio aéreo en conflicto implicó desviar aeronaves a través de rutas africanas o perímetros sumamente extendidos, incrementando las horas de vuelo por trayecto y, en consecuencia, disparando el consumo técnico de jet fuel.

Los operadores de carga sostienen que, aunque el precio del petróleo caiga, los aviones de gran porte siguen consumiendo más combustible del presupuestado originalmente debido a que las zonas de exclusión aérea tardarán meses o incluso años en normalizarse por completo.

Por lo tanto, el recargo por disrupción deja de ser una respuesta directa al precio del crudo para convertirse en una compensación por la ineficiencia forzada por la situación geográfica.