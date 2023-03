Advierten que la crisis climática afectará la producción de leche

Es que las últimas tres campañas dejaron a los productores lecheros casi sin reservas y muchos aseguran que este año irremediablemente caerá la producción . El reclamo de los productores agremiados en CRA no es únicamente para el Gobierno, sino que también interpela la industria láctea, a quien se le pide “empatía” ya que “sin productores no habrá lácteos que ofrecer”. Ámbito dialogó con productores tamberos ubicados en las cuencas más importantes del país.

Lucas Marenchino es productor tambero en la zona de Las Varillas, departamento San Justo, en la Provincia de Córdoba. Aseguró: “Este año, con estos niveles de inflación, y la relación que hay entre maíz y leche se complica más. En este contexto de sequía no va a haber maíz en nuestra zona y eso se replica en toda la provincia. Lo poco que se consigue tiene un precio altísimo y eso va a aumentar los costos de producción. Hoy hay tambos que tenían reservas y lo pueden superar, pero hay otros más chicos que son netamente pastoriles que tuvieron caídas de producción cercanas al 50%. De noviembre a hoy, las industrias reciben casi la mitad de la producción y el futuro no es alentador. Este año va a ser una batalla por conseguir alimento, rollos o maíz. Van a quedar muchos en el camino; de hecho, ya sabemos en nuestra zona de tres tambos que no saben cómo van a continuar porque ya no tienen reservas.