Avícolas también piden prioridad para importar

También podrán solicitar la línea de créditos directos del Ministerio de Desarrollo Productivo, sin intervención bancaria, que ofrecen financiamiento de hasta $30 millones. En esta ampliación estará incluida la producción de huevos, algo que desde el sector venían reclamando desde hace tiempo.

En diálogo con Ámbito, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Javier Prida, celebró el anuncio y recordó que la incorporación del sector a los créditos era un reclamo que desde hace más de un año habían hecho al ex Ministro de la Producción, Matías Kulfas.

“Debemos agradecer la gestión y el apoyo del Ministerio de Agricultura, que fue uno de los organismos que más nos ayudo a transitar y concretar esta buena noticia. Ahora veremos cómo se termina de implementar, porque en las empresas de nuestra actividad hay un requerimiento de maquinaria importada cercano al 70%. Hablo de clasificadoras de huevos, peladoras de pollo, comederos automáticos, etc. Lo importante es saber si nos dejarán importar, porque si nos dan la plata y luego no nos dejan sacar las compras, no nos están dando nada”. El debate acerca de las importaciones es uno de los temas que más preocupa al Gobierno y en particular al recientemente asumido Ministro de la Producción, Daniel Scioli.