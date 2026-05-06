TotalEnergies puso en marcha el parque eólico más austral del mundo en Tierra del Fuego

La compañía inauguró un proyecto híbrido que combina energía eólica y almacenamiento en baterías para abastecer plantas de gas aisladas de la red. La iniciativa permitirá reducir más de un 55% las emisiones operativas en la Cuenca Austral.

El parque eólico está ubicado a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande, en una zona caracterizada por su alto potencial de viento.

TotalEnergies anunció junto a sus socios Wintershall Dea y Pan American Energy la puesta en producción del parque eólico más austral del mundo , ubicado en la provincia de Tierra del Fuego .

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El proyecto incorpora una solución híbrida que combina generación eólica y almacenamiento en baterías para abastecer las plantas de tratamiento de gas que la compañía opera en Río Cullen y Cañadón Alfa, instalaciones que actualmente funcionan aisladas de la red eléctrica.

Con esta puesta en marcha, las plantas se transforman en el primer sitio de exploración y producción (E&P) de TotalEnergies a nivel global en operar bajo un esquema híbrido renovable de esta magnitud.

El parque eólico está ubicado a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande, en una zona caracterizada por su alto potencial de viento.

La iniciativa cuenta con dos aerogeneradores de 86 metros de altura de buje y 136 metros de diámetro de giro de pala, con una capacidad de generación renovable de 9 MW.

La particularidad del desarrollo radica en que integra energía eólica con almacenamiento mediante baterías, permitiendo abastecer operaciones industriales críticas incluso en un entorno aislado de la red eléctrica convencional.

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Desde la empresa remarcaron que se trata de la primera solución híbrida de este tipo implementada por TotalEnergies en el mundo para operaciones upstream.

El country chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, sostuvo que el proyecto representa “un gran desafío” y destacó que la iniciativa refleja “el compromiso permanente de TotalEnergies con la provincia, generando más energía con menos emisiones”.

Menos emisiones y mayor eficiencia operativa

Según informó la compañía, el parque permitirá reducir en más de un 55% las emisiones vinculadas a la generación eléctrica necesaria para operar sus instalaciones en Tierra del Fuego hacia el final de la concesión de la Cuenca Austral.

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Además del impacto ambiental, TotalEnergies señaló que el nuevo sistema aportará mejoras operativas, reduciendo interrupciones y disminuyendo la dependencia de equipos rotativos tradicionales.

La empresa explicó que el proyecto permitirá alcanzar una operación más confiable y eficiente, combinando generación renovable con almacenamiento energético para estabilizar el suministro.

El rol estratégico de Tierra del Fuego

Durante la inauguración, el gobernador fueguino Gustavo Melella destacó el potencial energético de la provincia y afirmó que el proyecto muestra cómo la industria puede incorporar nuevas tecnologías para hacer más sustentable la producción de gas.

“Este proyecto refleja un camino que venimos construyendo hace años en Tierra del Fuego, donde la producción de gas sigue siendo central, pero también se incorporan nuevas tecnologías para hacerla más eficiente y sustentable”, señaló.

Melella también remarcó la importancia de este tipo de inversiones para generar nuevas oportunidades productivas y fortalecer el desarrollo energético provincial.

La construcción y puesta en marcha del parque eólico generó además empleo local durante las distintas etapas del proyecto, según detalló la compañía.

TotalEnergies y su presencia en Argentina

TotalEnergies desarrolla actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Argentina desde 1978, principalmente en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego.

A través de su filial Total Austral, la empresa participa actualmente del 25% de la producción nacional de gas y se posiciona como la principal operadora privada de producción gasífera del país.

Además de su actividad en hidrocarburos, la compañía también posee presencia en energías renovables mediante proyectos eólicos y solares, además de operaciones vinculadas a comercialización de gas natural y lubricantes.

La puesta en marcha del parque eólico en Tierra del Fuego forma parte de la estrategia global de la empresa orientada a reducir emisiones y ampliar el desarrollo de soluciones energéticas de menor impacto ambiental.