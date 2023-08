BRICS 11: Argentina y la agroindustria

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, descartó mantener relaciones con China y Brasil. En tanto Patricia Bullrich rechazó formar parte de los BRICS pero defendió el comercio bilateral con ambos países.

Según la Cancillería Argentina, los cinco países que componen el bloque representan más del 42% de la población global, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB y el 18% del comercio mundial. Estos indicadores crecerán con la incorporación de los nuevos países miembro, incluso superando en PBI al G7 integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

LOS BRICS Y EL CAMPO

Desde el área de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacaron que los integrantes del bloque representan más del 29% de las exportaciones (US$ 25.300 millones en 2022) y el 43% de las importaciones argentinas (US$ 35.300 millones en 2022).

Entre los negocios más importantes en volumen o facturación se destaca la exportación de aceite de soja a la India aunque China y Brasil son sin dudas los destinos más preponderantes. Es que el gigante asiático es un cliente clave para las carnes y el poroto de soja argentino y Brasil es fundamental para el trigo. Al día de hoy el comercio con Rusia es mínimo en harina de soja, peras, manzanas y limones. Por su parte, Sudáfrica adquiere trigo, harina de soja y algunos productos regionales.

En diálogo con Ámbito, Marcelo Elizondo, experto en comercio exterior y fundador de la consultora DNI, detalló que la incorporación de Argentina al bloque “es menos relevante que si estuviéramos ingresando en un acuerdo comercial. Porque los BRICS son un grupo de países que están asociados más por razones políticas, de coordinación de intereses gubernamentales, pero no de integración de mercados. Acá no hay reducción de aranceles, no hay aumento de inversiones, no hay simplificación regulatoria”.Sin dudas que existe un fuerte cuestionamiento para con los países miembros por temas sociales y geopolíticos, pero lo cierto es que dentro de este grupo de países hay dos que constituyen los mercados más importantes que tiene nuestra agroindustria. Adrián Poletti, ingeniero agrónomo y titular de la consultora Adrián Poletti y asociados, aseguró en dialogo con Ambito que “si uno pone un compás en el límite entre la India y la China y hace un círculo, hay más gente ahí adentro que en el resto del mundo. En poco tiempo, entre las ocho potencias mundiales, cuatro o cinco van a ser asiáticos y están adentro de ese círculo. Creo que se puede avanzar con una buena y eficiente diplomacia, sin necesidad de ir a sentarse a la mesa con Putin, pero hoy tenemos poco de eso”.

Hoy en día, el debate entre quieres plantean mejoras en las relaciones comerciales a nivel global radica en cómo avanzar, si hacerlo desde la integración de bloques o vía el multilateralismo. Esa es la línea que propone Elizondo, donde existe “una globalización integrada por todos los países a la vez, con apertura de mercados”. Según el fundador de la Consultora DNI, “hay una geopolítica que está influyendo para que algunos países se sientan más cómodos entre sí y otros se alineen formando grupos. De modo que gestionando esto no hay otra que tratar de pertenecer a bloques, porque entonces resulta que la gran mayoría de los negocios internacionales ocurren dentro de los bloques que se alían a través de acuerdos de libre comercio, de preferencias arancelarias, de implementación económica”.