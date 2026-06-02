Cuándo empiezan los depósitos de ANSES para la AUH en junio 2026

Las familias que reciben esta prestación percibirán los nuevos valores, junto con los beneficios complementarios que continúan vigentes durante el mes.

El mecanismo toma como referencia la inflación informada dos meses antes para determinar cada incremento

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Durante este mes, la prestación recibirá una actualización del 2,6%, en línea con el mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los beneficios sociales según la inflación registrada dos meses antes.

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El organismo previsional informó que los depósitos comenzarán el 8 de junio y se desarrollarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma contempla además el feriado nacional del 15 de junio, motivo por el cual algunas fechas se trasladan a jornadas posteriores.

La actualización también alcanza a otras asignaciones familiares y universales . El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, indicador que determina los ajustes mensuales establecidos por el Decreto 274/24.

ANSES aplicará una suba del 2,6% sobre la Asignación Universal por Hijo durante junio. Con este incremento, e l valor general de la prestación ascenderá a $144.562 por cada hijo.

El organismo abonará de manera directa un monto de $115.650 por beneficiario. Ese importe corresponde al pago efectivo que reciben mensualmente los titulares de la prestación.

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad con un valor fijado en $472.095.

la Asignación por Embarazo para Protección Social tendrá un monto de $144.984 durante junio

durante junio la Ayuda Escolar Anual alcanzará los $60.873 tras la aplicación del nuevo porcentaje de movilidad

tras la aplicación del nuevo porcentaje de movilidad el beneficio por Nacimiento llegará a $84.508 para quienes cumplan con los requisitos establecidos

para quienes cumplan con los requisitos establecidos la prestación por Adopción tendrá un valor de $505.265 según los montos informados para este período

El programa de Cuidado de la Salud contará con importes que partirán desde $144.985.

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Extras que puedo cobrar

Las familias alcanzadas por la AUH pueden acceder a beneficios complementarios que se liquidan por separado de la asignación principal. La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante junio con los mismos valores actualizados que comenzaron a regir el mes anterior. El monto de esa asistencia varía según la cantidad de hijos que integran cada grupo familiar.

Los valores previstos para junio son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES depositará estos importes junto con las prestaciones correspondientes sin necesidad de realizar trámites adicionales para su acreditación. Cada beneficio se liquidará de forma automática a quienes se encuentren comprendidos dentro de los requisitos establecidos por el programa.

¿Por qué no cobra aguinaldo la AUH?

El pago del aguinaldo corresponde exclusivamente a jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional argentino. ANSES abonará durante junio el medio Sueldo Anual Complementario (SAC) a quienes perciben jubilaciones y pensiones. Ese concepto equivale al 50% del mejor haber mensual registrado durante el semestre.

La AUH no forma parte del régimen previsional. Por ese motivo, sus titulares no reciben aguinaldo junto con la prestación mensual. Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones percibirán el SAC en la misma fecha asignada para el cobro habitual de sus haberes. El organismo previsional acreditará esos importes de manera automática en las cuentas bancarias correspondientes.

ANSES computadora

Cuándo cobro la AUH de ANSES en junio 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las fechas confirmadas para junio son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

El cronograma contempla el feriado nacional previsto para el 15 de junio. Esa situación modifica algunas fechas de acreditación dentro del calendario habitual. Los titulares de la prestación podrán consultar la fecha exacta y el medio de cobro correspondiente a través de los canales habilitados por ANSES. La actualización de junio forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo sobre asignaciones familiares y prestaciones universales.