Estiman que el campo puede generar ingresos por u$s41.500 millones hasta fin de año

Sin embargo, los mercados mostraron en las últimas semanas una altísima volatilidad, con movimientos ascendentes y descendentes. Es que este año, no sólo los operadores están atentos al avance de las campañas agrícolas en las zonas productivas más fuertes del planteta y a las cuestiones climáticas, sino que se suman otros factores de incertidumbre: el conflicto bélico y el regreso de las medidas restrictivas por cuestiones sanitarias vinculadas al COVID19.

El confinamiento marcó el ritmo de los mercados durante los últimos dos años y nuevamente esta generando una retracción en los precios de productos en los que nuestro país es un actor importante a nivel mundial, como lo es la ganadería. La caída en el precio internacional de la carne y los lácteos podría golpear no sólo los ingresos del Estado vía recaudación impositiva sino también generar tensión en las cadenas productivas en el mercado interno, con costos en alza y precios de venta a la baja.

Desde el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) se informó mediante un comunicado que la caída en los valores de los cortes en los diferentes mercados a los que exporta nuestro país cayó al menos un 20%. Según los empresarios, el precio de la cuota Hilton -cortes de alta calidad que viajan a la. Unión Europea- cayeron de u$s18.000 la tonelada a los u$s15.000. Lo mismo ocurrió con otras cuotas especiales donde se general mas mayores ganancias de los exportadores.

En lo que respecta a los granos, Enrique Erize, titular de la Consultora Nóvitas, aseguró en diálogo con Ámbito que “cuando existen muchos factores jugando en el mercado, se esta expuesto a una volatilidad extrema”.

Dolares soja.jpg Gentileza: Sudeste FM

Según el especialista en mercados agrícolas, “a esta altura del año se suele tener en cuenta el premio climático, pero este año tenemos el premio bélico y también se evalúa una caída en la actividad económica de China”. En cuando a las subas de precios tras el inicio del conflicto, Erize precisó que “fueron un poco exageradas por los fondos de inversión y por el factor climático, que venía muy complicado en Estados Unidos, donde el maíz se siembra entre el 10 de abril y el 10 de mayo, por lo tanto estamos en el limite de la ventana de implantación y las ultimas dos semanas no se pudo avanzar por los excesos de lluvias”.

El titular de la Consultora Nóvitas destacó que “la volatilidad será moneda corriente en los próximos días pero de todas maneras el mercado se mantendrá firme”.

Todos estos datos son seguidos muy de cerca desde el Gobierno, porque se tiene absoluta noción de la importancia que tiene el campo en el ingreso de lo dólares. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, 7 de cada 10 dólares los genera el sector agroindustrial y sólo en 2021 se recaudaron u$s9.924 millones en concepto de derechos de exportación.

En tanto, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) aseguran que las exportaciones agroindustriales generaron desde que comenzó el año y contemplando hasta el final de abril divisas por u$s11.097 millones.

La expectativa esta puesta en la campaña de granos gruesos que ingresó en su última etapa de recolección, no por el volumen de cosecha sino por el ritmo de ventas que tendrán los productores ya que por cuestiones de la relación insumo / producto en la campaña de trigo, muchos no invertirán en las mismas proporciones que lo hicieron en años anteriores y eso conllevaría una mayor retención de granos que podrían ingresar al sistema comercial de manera gradual y no en los tiempos esperados por el Gobierno.