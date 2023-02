Gobierno declara emergencia sanitaria y profundiza acciones ante detección de caso de gripe aviar

En conferencia de prensa el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, buscó llevar calma al sector avícola y la población en general: “Ante la detección de positivos semanas atrás en Bolivia, habíamos reforzados los controles en Jujuy y Salta. Esta muestra detectada fue remitida el lunes y dio positivo ayer. Es la tercera muestra que nos mandan, las otras dos habían sido negativas” explicó el funcionario.

Al mismo tiempo, el titular de la cartera agrícola fue claro al explicar que comer carne de pollo y huevo no reviste ningún tipo de peligro para los consumidores: “el virus no se transmite por el consumo de carne aviar, ni por el consumo de huevo. Se deben consumir normalmente los productos. Solamente una manipulación indebida puede provocar algún contagio en humano, pero de carácter excepcional. Estamos trabajando para evitar males mayores, como que ingresen a las plantas de producción avícolas. Estas tienen medidas de seguridad para que no ingrese nada. No significa que nos distendamos. Queremos llevar tranquilidad a los productores y a la comunidad en general”.

En paralelo el dato que también ocupa y preocupa al Gobierno -y a los empresarios avícolas- es que este miércoles también se confirmó el primer caso de influenza en la localidad de Maldonado, en Uruguay, también en un ave silvestre. Esto reviste de peligro para Argentina por su cercanía de la provincia de Entre Ríos donde se concentra la producción avícola nacional, una actividad clave en lo que respecta a la economía, las exportaciones y el consumo doméstico.

Un punto a favor de Argentina es que el negocio avícola, principalmente la producción de pollos parrilleros, está altamente tecnificadas y las empresas que trabajan en el sector siguen normas de bioseguridad muy estrictas. En este contexto el SENASA profundizará controles en cada uno de los establecimientos, pero lo cierto es que la modalidad de cría de pollos en galpones tecnificados no permitiría el contagio con aves salvajes quienes hoy podrían ser las transmisoras de la enfermedad.