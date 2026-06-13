Clave de la Seguridad Social de ANSES: cómo crearla y para qué sirve

El acceso a esas funciones requiere generar una contraseña personal, que permita verificar la identidad de cada usuario.

Brinda acceso permanente a los servicios digitales que ANSES pone a disposición de sus beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recordó la importancia de contar con la Clave de la Seguridad Social , una herramienta indispensable para acceder a numerosos trámites y consultas de manera digital. El sistema permite realizar gestiones desde una computadora o teléfono celular , sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo. La plataforma digital de ANSES concentra gran parte de los servicios destinados a jubilados, pensionados, trabajadores y titulares de asignaciones.

La credencial digital se encuentra disponible de forma gratuita y puede generarse a través del portal oficial o mediante la aplicación móvil de ANSES . El procedimiento contempla medidas de seguridad destinadas a proteger la información personal de cada ciudadano.

La posibilidad de efectuar trámites a distancia agiliza las consultas habituales vinculadas con prestaciones sociales, aportes laborales y datos personales . El sistema también permite acceder a información actualizada sobre distintos beneficios administrados por el organismo.

La Clave de la Seguridad Social es una contraseña personal que habilita el ingreso a mi ANSES y a la modalidad de Atención Virtual . Su función principal consiste en validar la identidad de quienes realizan consultas o trámites a través de los canales digitales del organismo.

ANSES exige esta credencial para acceder a distintos servicios vinculados con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y antecedentes laborales. El sistema permite realizar numerosas gestiones sin trasladarse a una dependencia física. Los ciudadanos pueden consultar información personal relacionada con sus prestaciones desde una única plataforma. El acceso digital también contribuye a mantener actualizados los datos registrados en la base del organismo.

anses

¿Para qué trámites sirve la Clave de la Seguridad Social?

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de sus haberes previsionales mediante esta herramienta. El sistema también permite solicitar el cambio de entidad bancaria para percibir las prestaciones. Los beneficiarios previsionales tienen la posibilidad de modificar la obra social asociada a su cobertura. La plataforma, además, ofrece acceso al seguimiento de expedientes iniciados ante ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo pueden verificar cuándo y dónde cobran sus prestaciones. El servicio también permite seleccionar el medio de cobro entre las opciones disponibles. Los trabajadores en relación de dependencia cuentan con acceso a la información vinculada con sus aportes laborales. La consulta de la historia laboral forma parte de los servicios habilitados para este grupo.

Entre las principales gestiones disponibles se encuentran:

consulta de fecha y lugar de cobro

cambio de entidad bancaria para percibir haberes

modificación de obra social

seguimiento de expedientes

consulta de prestaciones AUH y Asignación por Embarazo

elección del medio de cobro

acceso a la Historia Laboral

obtención de la Certificación de Servicios

solicitud de Reconocimiento de Servicios

presentación del certificado escolar

actualización de datos de contacto

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Cómo crear tu Clave de la Seguridad Social en mi ANSES

ANSES permite generar la clave desde una computadora o teléfono celular, mediante un procedimiento sencillo. El trámite puede completarse a través del sitio oficial del organismo o desde la aplicación móvil. Los interesados deben ingresar al apartado mi ANSES y seleccionar la opción destinada a la creación de una nueva clave. El sistema solicitará información personal para validar la identidad del usuario.

Cada persona deberá ingresar su número de CUIL y el número de trámite que figura en la última versión del Documento Nacional de Identidad. El proceso también incluye preguntas de seguridad que permiten corroborar los datos registrados. Los usuarios que no logren responder correctamente esas preguntas deberán concurrir a una oficina de ANSES para completar el procedimiento. El organismo indicó que esa gestión puede realizarse sin turno previo.

Los pasos para generar la clave son los siguientes:

ingresar a mi ANSES

seleccionar la opción “Creá tu clave”

cargar el número de CUIL

ingresar el número de trámite del DNI

responder las preguntas de seguridad

elegir una contraseña personal

aceptar las políticas de seguridad

confirmar la clave

esperar el mensaje de habilitación

ANSES aclaró que este procedimiento permite obtener una Clave de la Seguridad Social nivel 2. El organismo indicó que quienes necesiten una clave nivel 3, destinada al acceso de aplicaciones corporativas, deberán presentarse sin turno, en una oficina para completar la validación correspondiente.