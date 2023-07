"Si hacemos los cambios que hay que hacer, a la Argentina no la para nadie"

M.V.: Nosotros estamos en la parte de la legalidad e insistimos con eso que representa un 20% del mercado. Estamos junto a otras empresas luchando para que todo el mercado de semillas sea legal. No es una cuestión del productor, es de la política y de la economía. Para producir más hay que invertir en tecnología y para eso tenemos que cambiar las leyes. Nosotros luchamos por eso.

P.: ¿Por qué en Argentina está estancada la producción de soja y Brasil tiene más y mejores rendimientos?

M.V.: La tecnología que se usa allá para la siembra es mejor. La mayoría de los países está adelantada en tres eventos o más y nosotros estamos retrocediendo. Si bien hay tecnologías que se ofrecen en el mercado, como Conkesta, RR o Enlist, hay muchas otras que hoy no llegan aquí por nuestras leyes.

P.: ¿Hacia dónde están orientando la inversión?

M.V.: Nuestra fortaleza se centra en la investigación y el desarrollo. Contamos con 100 profesionales e invertimos el 80% de nuestra rentabilidad en agrandar nuestra estructura de profesionales y en invertir en tecnología de avanzada para el desarrollo. Hemos puesto nuestro foco en el agua, para hacer más eficiente la tecnología que generan otras marcas porque nuestros productos hacen más eficiente y eficaz cualquier uso de plaguicidas, estimulantes e incluso de los productos biológicos. Nosotros estudiamos los caldos y los mejoramos. Tenemos gente especializada para eso según la zona y los cultivos.

P.: ¿Qué tan importante es la incorporación de IA en el campo?

M.V.: Una de las empresas con la que estamos trabajando de manera confidencial se basa en IA. Con esa información, nosotros desarrollamos soluciones para los productores. Vemos sus necesidades y buscamos soluciones. El 90% de nuestro negocio es hacer ensayos para mejorar la eficiencia del productor y que pueda producir con menores costos, cuidando el medio ambiente.

P.: ¿Cómo se hace para invertir y conducir un grupo de empresas en nuestro país?

M.V.: Es dificilísimo. La mitad del tiempo es pensar en generar y la otra mitad en cómo cubrirte. Es lamentable pero es así, la cabeza del empresario argentino es 50% trabajar y 50% cubrirse de las variables macroeconómicas, del dólar, del descuento de cheques, de los requerimientos que tienen tus clientes para financiarlos.

P.: ¿Qué podría revolucionar la producción agrícola?

M.V.: Tienen que cambiar varias cosas, la logística por ejemplo. Tendríamos que lograr que un productor de Chaco pueda mandar sus granos al puerto al mismo costo que lo hace alguien de Rosario. Tendría que haber nuevas regulaciones no sólo por el tema retenciones sino también para las cuestiones laborales. En el caso del mercado de semillas, con una ley sería mejor para todos, no existiría un mercado paralelo y el que quiere investigar podría hacerlo. Hoy los hijos de los productores volvieron al campo con otra mirada. Ahora con las tecnologías disponibles ya se sabe qué aplicar en casa situación. Si hacemos los cambios que hay que hacer, a la Argentina no la para nadie. Estamos muy atrasados y no nos damos cuenta de que al principio los cambios pueden doler un poco, pero después cuando todo funciona es más sencillo.