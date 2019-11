Agua vitalizada: tecnología para estimular cultivos

Pregunta: ¿Cómo se obtiene el agua vitalizada? ¿Hay sistema de ósmosis o ionización para filtrar el agua?

Federico Winkel: La tecnología Grander es un revitalizador de agua natural, que no requiere de mantenimiento y tampoco de energía. La vida útil de los equipos es de 30 años. Es importante aclarar que los equipos no funcionan como filtros y no aplican ninguna sustancia o químico para vitalizar el agua. Por tal motivo la tecnología cumple con todos los requisitos para utilizarse en la agricultura orgánica.

P.: El proceso de levadura, ¿aumenta el volumen, crece y produce más? ¿Por qué motivos?

F.W.: La organización de las moléculas de agua determina cómo van a terminar disueltos los componentes nutricionales para hacer crecer un organismo. Por otro lado, la absorción de nutrientes y sales por parte de los microorganismos depende de las características del medio acuoso en donde crecen. De este modo, el agua tratada por Grander permite una mejor absorción de los nutrientes por parte de los microorganismos.

P.: ¿Cuál es el efecto sobre los cultivos?

F.W.: El agua vitalizada estimula naturalmente los procesos biológicos. Gracias a sus nuevas propiedades estructurales, su mayor capacidad de disolución y su mayor capacidad a cargarse en oxígeno; las plantas, los suelos y los animales asimilan mejor el agua vitalizada y sus elementos disueltos. El agua llega a la célula bajo una forma ideal y facilita los intercambios. Se estimula el metabolismo entero (asimilación, eliminación, fotosíntesis, actividad microbiológica simbiótica): el organismo dispone entonces de más energía para su crecimiento, sus defensas naturales y su producción.

P.: ¿Cuáles son los beneficios para el sistema de riego?

F.W.: La utilización de agua vitalizada en el sistema de riego se traduce en mejor asimilación de los abonos, crecimiento vegetal más rápido y más vigoroso, floración espléndida, plantas generalmente más sanas y más resistentes a las enfermedades, cosechas de calidad, más abundantes y de madurez avanzada. El funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de riego se benefician también de la vitalización del agua, las incrustaciones de cal y proliferaciones de agua se reducen y hasta se eliminan. La vida útil de las instalaciones de riego aumenta y el tiempo necesario para mantenimiento se acorta.

P.: ¿Permite ahorrar en utilización de agroquímicos?

F.W.: El uso de la tecnología Grander se acompaña de una reducción significativa de la necesidad de abonos químicos y tratamientos fitosanitarios.

P.: ¿Y qué impacto tiene en animales?

F.W.: El consumo de agua vitalizada en los animales se traduce generalmente en una mejora del estado sanitario, una mayor vitalidad y una mayor fertilidad.

P.: ¿El sistema está limitado a algún tipo de cultivo en especial?

F.W.: No. La tecnología desarrollada por la compañía, al vitalizar el agua respetando al 100% el medioambiente, permite obtener una mayor y mejor producción, sea cual sea el tipo de cultivo desarrollado. Hay experiencias en cultivos de frutas y verduras que demostraron que utilizando agua vitalizada aumenta la productividad, hace que las plantas sean más resistentes, ayuda a aumentar la calidad de las plantas, reduce la necesidad de productos químicos y fertilizantes y asegura un sistema de riego limpio. También el lavado con agua vitalizada hace que los productos se mantengan mejor. Los efectos se observaron en hortalizas, rábanos de hoja Youkai, tomates, berro, frambuesas, uvas, calabazas, pesto, hierbas, verduras, frutas, flores, plantas, césped.

P.: ¿Qué mercados abarca con este producto y cuáles quiere sumar?

F.W.: A la fecha los mercados que utilizan la tecnología son: avícola, apicultura, agricultura, lavanderías, sistemas de refrigeración y calefacción, viticultura, cervezas, panaderías, piscinas, acuarios, hoteles/spa, hogares. Y nos interesa iniciar el mercado agroindustrial en la región.

P.: ¿Cuál es su visión a futuro, la proyección para 2020?

F.W.: Nuestra visión es que toda agua que se utilice esté vitalizada. Nuestra proyección para 2020 en el continente americano es que la industria avícola y agrícola utilicen nuestra tecnología.