Política Alberto Fernández dijo que no solicitará al FMI los u$s 11.000 millones que restan del acuerdo El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que "la solución para los problemas" de la Argentina "no es seguir tomando deuda" y, en ese sentido, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional el tramo que aún restan desembolsar del acuerdo stand by firmado con la Argentina.