Alberto Fernández machacó sobre la economía y agradeció "no parecerse" a Macri

El exjefe de Gabinete sostuvo que “cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa”. En ese sentido, añadió que “desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones”.

EMPLEO

En materia de empleo, Fernández sostuvo que “hoy tenemos la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años" y remarcó que el Presidente "piensa que el trabajo es un costo y no le importa".

En ese sentido, agregó que Macri "siempre pensó que los desempleados pueden reconvertirse en empredendores" y disparó: "El Presidente uberizó la economía argentina. Quiere decir que la convirtió en un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social”.

“Hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. En los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día”, agregó. “Para que el trabajo vuelva a crecer vamos a poner en marcha las pymes”, dijo y para lograrlo propuso “dejar de pagar tarifas dolarizadas”.

SEGURIDAD

“No esperen que les dé soluciones fáciles al problema de la seguridad. La causa nadie la está atendiendo”, sostuvo en primer lugar Fernández, haciendo referencia a que “es más fácil pegarle a lo que la inseguridad genera” y “hablar de mano dura” que atender el problema de fondo. “La realidad es que el problema de la inseguridad está directamente vinculado a la desigualdad”, agregó.

“Así como digo esto, también digo que al que delinque hay que castigarlo. Y en eso la justicia debe ser implacable”, apuntó. En ese sentido propuso la creación de “un Consejo de Seguridad para que deje de ser el problema de un Gobierno y sea una política de Estado, donde se involucren todos los que tienen que ver con la materia”.

Por otro lado, criticó a la gestión de Cambiemos por la reducción en el gasto en Seguridad. “Debemos ser serios, presidente. El presupuesto de seguridad en relación a 2015 no aumentó sino que cayó en términos reales un 38%. Me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted. Es un tema muy serio, no me gusta tratarlo de ese modo. Hablemos de verdad”, remarcó.

CALIDAD INSTITUCIONAL Y FEDERALISMO

El candidato del FdT remarcó que "hay que terminar con los empresarios que se corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper" y también "con los empresarios que llegan al Gobierno y desde allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción".

En cuanto al federalismo, el exjefe de Gabinete consideró que hoy en día “Argentina dice ser un país federal pero no lo es” ya que “el gobierno nacional concentra mucho poder y las provincias mendigan en torno a las partes que les toque”.

“Este modelo de país ha sido muy ingrato”, consignó Fernández, ya que “Argentina no tiene una Argentina central y una periférica, sino una sola Argentina y lo que debemos hacer es el esfuerzo para que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo. Ese es el esfuerzo que me propongo hacer, si me toca ser presidente, con todos los gobernadores”.

"Así como se deterioró el federalismo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri dijo que iba a poner orden y mejorar la calidad institucional pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces de la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió jueces y vació una Cámara Federal. Un día en el mismo gobierno resolvieron que la corrupción comience a llamarse conflictos éticos y económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos", profundizó Fernández.

Por otro lado, dijo querer “que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional. Los argentinos quisiéramos saber qué ocurrió con los parques eólicos, cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía, qué va a hacer con el Correo".

DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTE Y VIVIENDA

“No nos parecemos en nada y cuando entramos al tema de la pobreza es en lo que menos me quiero parece a usted. Cuando termine su mandato vamos a tener 40% de pobres. Hoy uno de cada dos chicos está atrapado por la pobreza. Hay tres millones de argentinos que cayeron en la indigencia. El presidente llegó para lograr pobreza cero y mintió, es lo único que sabe hacer", arremetió el candidato del Frente de Todos.

Si bien señaló que eso "es muy grave" puso el foco en otro aspecto de la pobreza: "Lo más grave es como multiplicó el hambre. Días atrás hice una convocatoria a la sociedad argentina. No fue una propuesta de campaña. Nos debe avergonzar que no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. Nosotros vamos a trabajar en eso y a ocuparnos de que el hambre se termine”.

Por otro lado, habló sobre las consecuencias del cambio climático pero evitó hablar del modelo extractivista en materia de hidrocarburos: “Vamos a ocuparnos del medio ambiente. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de forma sustentable”, puntualizó.

En cuanto a la problemática de la Vivienda, dijo que de llegar a la presidencia crearán "un ministerio de Vivienda" aunque solamente hizo foco en las dificultades que atraviesa la Capital Federal: "Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 7 mil personas que deambulan sin encontrar un techo y es la ciudad más opulenta. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda. Y cuando lo hagamos vamos a dinamizar la economía y a darle a los sectores medios la posibilidad de acceder a créditos para que puedan tener su primera casa”.

Sobre ese punto también aprovechó para cuestionar la agenda del Gobierno actual y señaló que el presupuesto en materia de vivienda desde 2015 a hoy "se redujo sensiblemente y si uno mira también lo que ha pasado con los PROCREAR se redujeron 81% y el presupuesto un 79%. Los créditos UVA iban a ser una solución y hoy son un drama para miles de familias”.

En el final del debate, los candidatos tuvieron unos minutos para cerrar sus presentaciones de forma libre. Allí Fernández optó por hacer un breve resumen de las últimas décadas del país al señalar que "la historia de nuestro país está plagada de golpes". "Un día llegaron los genocidas y se cargaron de muertos, torturados y exiliados a la Argentina. Vino Martínez de Hoz, la guerra de Malvinas, la inflación, el plan Bonex, el corralito y el default. Y un día llegamos con Néstor (Kirchner) y con Cristina (Fernández de Kirchner) y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri y acá estamos devuelta empezando otra vez".

"Vamos a ponernos de pie, que en la grieta se queden ellos", dijo y concluyó: "Vamos a abrazarnos todos porque la Argentina puede crecer y nos merecemos el país que soñamos”.