Moody's elevó la calificación crediticia de la CABA a "AAA", el máximo nivel local

La mejora permite consolidar la reputación crediticia del distrito y ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento.

La agencia calificadora Moody's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires de "AA+" a "AAA", el escalón más alto dentro del mercado local. La decisión alcanza tanto a las calificaciones de emisor en moneda local como en moneda extranjera y posiciona al distrito porteño entre los emisores con mejor calidad crediticia del país.

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Además, la agencia mejoró las calificaciones de los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y del Programa de Asistencia Financiera a "AAA.ar" con perspectiva estable . Es decir, no prevé cambios significativos en los fundamentos crediticios de la Ciudad en el corto y mediano plazo.

Desde la administración porteña atribuyeron la mejora a la solidez de las cuentas públicas y al manejo de la deuda. El ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo , sostuvo que la nueva calificación "es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri" .

Según el funcionario, la mejora permite consolidar la reputación crediticia del distrito y ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento . "Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo , multiplicando la capacidad de inversión", afirmó.

La calificadora señaló que la suba responde principalmente a una mejora en el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad , impulsada por las recientes colocaciones realizadas en los mercados internacionales.

En particular, destacó la emisión de la Serie 14 del Bono Tango por u$s500 millones realizada el 13 de mayo. El título paga una tasa fija del 7,05% anual y vence en 2036.

De acuerdo con el informe, los fondos obtenidos fueron destinados principalmente a afrontar próximos vencimientos de amortización, una estrategia que permitió extender los plazos de la deuda y distribuirlos de manera más equilibrada en el tiempo.

Las fortalezas que destacó la calificadora

Entre los principales factores que respaldaron la decisión, Moody's remarcó la estructura económica diversificada de la Ciudad, que genera recursos por encima del promedio nacional.

También destacó la sólida base de ingresos propios, que le otorga una mayor flexibilidad financiera frente a otros gobiernos subnacionales, así como la evolución sostenida de márgenes operativos positivos.

Otro de los puntos valorados fue la posición de liquidez de la Ciudad, que la calificadora consideró holgada en relación con los vencimientos de deuda de corto plazo.