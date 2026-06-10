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10 de junio 2026 - 16:00

La joya escondida de HBO Max que es una reversión inesperada de un clásico de la literatura

Una interesante propuesta de la plataforma que hace un paralelismo con una de las historias más famosas de terror.

Con una destacada actuación, Jessie Buckley protagoniza este peliculón en HBO Max.

Con una destacada actuación, Jessie Buckley protagoniza este peliculón en HBO Max.

Imagen: HBO Max

HBO Max sigue sumando producciones que buscan diferenciarse de las propuestas más convencionales del streaming. Entre estrenos recientes y títulos originales, la plataforma incorporó una película que apuesta por una mirada completamente renovada sobre una de las historias más famosas de la literatura universal.

Dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por un elenco de primer nivel, esta producción mezcla drama, romance, fantasía y elementos de terror para ofrecer una experiencia visual y narrativa distinta. Su propuesta se aleja de las adaptaciones tradicionales y se anima a reinterpretar personajes que forman parte de la cultura popular desde hace décadas.

Informate más

Se trata de La Novia, una ambiciosa relectura del universo de Frankenstein que llegó en exclusiva a HBO Max y que ya comenzó a llamar la atención de los suscriptores por su enfoque original y su destacado reparto.

La novia
La increíble historia basada en el clásico literario está causando furor en HBO Max.

La increíble historia basada en el clásico literario está causando furor en HBO Max.

De qué trata La Novia

La historia se desarrolla en el Chicago de los años 30 y presenta una reinterpretación moderna del clásico relato inspirado en la obra de Mary Shelley. En este escenario, un hombre marcado por la soledad busca cambiar su destino recurriendo a los conocimientos de una científica revolucionaria.

A partir de ese encuentro surge un experimento que desafía los límites de la vida y la muerte. Lo que comienza como una búsqueda personal pronto se transforma en un acontecimiento capaz de alterar la vida de todos los involucrados.

La novia
La película que tenés que ver sí o sí este fin de semana.

La película que tenés que ver sí o sí este fin de semana.

La película explora temas como la identidad, la aceptación, el deseo de pertenecer y las consecuencias de desafiar las normas establecidas. Todo ello dentro de una atmósfera que combina elementos góticos con una estética urbana muy particular.

Con una puesta en escena ambiciosa y personajes complejos, La Novia propone una mirada diferente sobre un mito clásico, convirtiéndolo en una historia contemporánea cargada de emociones, conflictos y momentos inesperados.

HBO Max: tráiler de La Novia

Embed - ¡La Novia! | Tráiler Oficial | HBO Max

HBO Max: elenco de La Novia

  • Jessie Buckley (La Novia)
  • Christian Bale (Frank / Frankenstein)
  • Annette Bening (Dra. Euphronious)
  • Jake Gyllenhaal
  • Penélope Cruz

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