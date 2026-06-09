La Justicia electoral habilitó una prueba piloto para juntar firmas digitales en proyectos de ley + Agregar ámbito en









La Cámara Nacional Electoral autorizó a una ONG a utilizar una plataforma electrónica para recolectar adhesiones ciudadanas en el marco de la Ley de Iniciativa Popular. La herramienta funcionará bajo supervisión técnica del tribunal.

La Cámara Nacional Electoral habilitó prueba piloto para recolectar firmas digitales de proyectos de ley.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) autorizó este martes a la organización Plan País Argentina a utilizar una plataforma digital para recolectar firmas en apoyo a proyectos de ley impulsados mediante la figura de Iniciativa Legislativa Popular, un mecanismo previsto en la Constitución Nacional para promover iniciativas ciudadanas ante el Congreso.

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La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, quienes consideraron que el ejercicio de un derecho de rango constitucional no puede quedar limitado por cuestiones meramente instrumentales y que la incorporación de herramientas tecnológicas puede facilitar la participación ciudadana.

La resolución permite a la organización implementar un sistema de adhesiones electrónicas que funcionará de manera complementaria a la tradicional recolección de firmas en papel. Según destacó el tribunal, la plataforma garantiza la identificación de los firmantes, la autenticidad de las firmas y la trazabilidad de cada adhesión, con estándares de confiabilidad equivalentes o superiores a los mecanismos físicos.

Una iniciativa para modernizar la participación ciudadana La Cámara recordó que la Iniciativa Legislativa Popular, incorporada a la Constitución con la reforma de 1994 y regulada por la Ley 24.747, habilita a los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese marco, los magistrados señalaron que la implementación de esta herramienta digital se inscribe dentro del proceso de modernización que el tribunal viene impulsando desde hace años en materia electoral y administrativa.

Además, remarcaron que el objetivo es ampliar el acceso a los mecanismos de democracia semidirecta mediante una infraestructura tecnológica "moderna, segura y verificable", fortaleciendo los canales de participación ciudadana. La plataforma fue habilitada como prueba piloto y estará bajo supervisión permanente de los equipos informáticos de la Cámara Nacional Electoral, que controlarán su funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y transparencia establecidos por la normativa vigente.