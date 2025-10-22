Alberto Fernández reclamó la restitución de su hijo y apuntó contra Fabiola Yañez

El exmandatario afirmó que reclamó durante más de un año el regreso de su hijo Francisco y cuestionó el accionar de la Justicia.

Alberto Fernández se refirió por primera vez a la situación judicial que enfrenta respecto a su hijo Francisco , fruto de su relación con Fabiola Yañez . En declaraciones televisivas, aseguró este miércoles haber exigido “durante más de un año” el retorno del niño al país y celebró el desplazamiento del juez Julián Ercolini , al considerar que la Justicia ahora podrá revelar “toda la verdad”.

En una entrevista con el programa A la Tarde, el expresidente sostuvo que siempre esperó una resolución judicial antes de hacer público el conflicto: “Nunca hablé de estas cosas esperando a la Justicia.”

Fernández explicó además que no viajó a España para ver a su hijo por dos motivos. Primero, aseguró que tenía vigente una prohibición de salida del país ; y luego, señaló dificultades económicas para afrontar el viaje.

Respecto de la causa penal que involucra a su expareja, afirmó:“ No tengo idea de lo que se está hablando. Hay una causa por impedimento del vínculo donde Yañez está imputada .”

Embed - Alberto Fernandez on Instagram: "El amor es más fuerte. El regreso de Francisco me llenó de felicidad. Nos abrazamos, nos llenamos de amor, nos reímos, como debe ser entre un padre y un hijo. Francisco lleno de felicidad: un nuevo hincha de Argentinos Juniors, con la misma camiseta que llevaron Diego y Román. Bienvenido, Francisco, a tu Patria "

Finalmente, adelantó que la revocación de la residencia en Madrid para el niño “ya fue solicitada” y consideró “inminente” que la justicia lo disponga.

Fabiola Yañez afirmó que volvió al país para que su hijo y Alberto Fernández "puedan revincularse"

Fabiola Yañez se refirió a su regreso a la Argentina desde Madrid, España, donde se encontraba viviendo tras la separación con Alberto Fernández, con quien mantiene un conflicto judicial por una denuncia por violencia de género. La exprimera dama aseguró que su retorno fue para que el expresidente y su hijo, Francisco, "puedan revincularse".

Yañez contó que durante un año y ocho meses el expresidente no se trasladó a la capital española para visitar a su hijo, aunque aclaró que "jamás existió un impedimento de contacto" y explicó que se habían fijado días y lugares concretos para los encuentros. “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”, señaló.

Al hablar sobre la relación entre Fernández y su hijo, la exprimera dama planteó la dificultad para mantener un vínculo a la distancia, a pesar de las recurrentes videollamadas que realizaba el exmandatario. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, dijo en diálogo con el canal America TV.

Al abordar la relación que mantuvo con Fernández, Yañez puso el foco en lo que implicó la separación en su vida personal y en el hermetismo que mantuvo durante los últimos meses. “Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Soy una mujer fuerte, una mujer resiliente. Si lo que me pasó, por ser más visible, sirve para ayudar a otras personas, ojalá que sirva para eso”, afirmó.