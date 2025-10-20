Fabiola Yañez afirmó que volvió al país para que su hijo y Alberto Fernández "puedan revincularse"







La exprimera dama habló sobre su regreso desde Madrid, España. "Volver a mi país y que mi hijo se críe aquí es lo que siento que corresponde", aseguró.

Fabiola Yañez, exprimera dama.

Fabiola Yañez se refirió a su regreso a la Argentina desde Madrid, España, donde se encontraba viviendo tras la separación con Alberto Fernández, con quien mantiene un conflicto judicial por una denuncia por violencia de género. La exprimera dama aseguró que su retorno fue para que el expresidente y su hijo, Francisco, "puedan revincularse".

Yañez contó que durante un año y ocho meses el expresidente no se trasladó a la capital española para visitar a su hijo, aunque aclaró que "jamás existió un impedimento de contacto" y explicó que se habían fijado días y lugares concretos para los encuentros. “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”, señaló.

Al hablar sobre la relación entre Fernández y su hijo, la exprimera dama planteó la dificultad para mantener un vínculo a la distancia, a pesar de las recurrentes videollamadas que realizaba el exmandatario. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, dijo en diálogo con el canal America TV.

Fabiola Yañez: "Estoy acá por el bien de mi hijo" Al abordar la relación que mantuvo con Fernández, Yañez puso el foco en lo que implicó la separación en su vida personal y en el hermetismo que mantuvo durante los últimos meses. “Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Soy una mujer fuerte, una mujer resiliente. Si lo que me pasó, por ser más visible, sirve para ayudar a otras personas, ojalá que sirva para eso”, afirmó.

Durante la entrevista también aprovechó para negar las versiones que afirmaban que había sido echada del trabajo que ejercía en España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, afirmó.

Además despejó dudas sobre el motivo de regreso a la Argentina. “Estoy acá por el bien de mi hijo. Tengo que estar para él y para mi familia. Volver a mi país y que mi hijo se críe aquí es lo que siento que corresponde", dijo y añadió: "Hay que seguir para adelante y dejar que las cosas fluyan”. Por último también habló de las versiones de infidelidad que involucraron a Alberto Fernández con Tamara Pettinato. “Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que salga a la luz? Sí, sí, sí. Es avergonzante”, reconoció, aunque prefirió no profundizar: “No voy a hablar de él.”