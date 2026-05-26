La mejor película de Prime Video para los fanáticos de los triángulos amorosos + Agregar ámbito en









Este estreno europeo atrapó a miles de usuarios con una trama juvenil que está llena de secretos, romances y engaños.

La película combina romance, secretos y mucho drama. Gentileza - Prime Video

Las ficciones juveniles siguen siendo de los contenidos más buscados en las plataformas de streaming y Prime Video encontró un nuevo fenómeno romántico que apunta directo al público adolescente. Con una historia llena de secretos familiares y conflictos sentimentales, “Love Me, Love Me” empezó a posicionarse entre los contenidos más vistos del catálogo internacional.

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La película italiana, filmada íntegramente en inglés, adapta la exitosa saga literaria de Stefania S., autora que acumuló más de 23 millones de lecturas en Wattpad antes de firmar con una editorial. La producción aprovecha la tensión romántica de la historia y la combina con una estética moderna ambientada en Milán, el escenario principal de la historia.

Love me, Love me La película se basa en una novela con más de 23 millones de lecturas en Wattpad. Gentileza - Prime Video

De qué trata Love Me, Love Me "Love Me, Love Me" sigue la vida de June, una adolescente que, tras sufrir un duro golpe familiar, decide abandonar su antigua rutina para instalarse en Milán. Ahí empieza un nuevo capítulo de su vida en un exclusivo colegio internacional donde intenta recuperar su estabilidad emocional y construir otro futuro lejos de los recuerdos que todavía la persiguen.

Ahí es donde conoce a Will, uno de los estudiantes más admirados de la institución. El joven es ordenado, inteligente y amable, por lo que se convierte rápidamente en un refugio emocional para June, formando una relación de seguridad y contención.

Pero todo cambia con la aparición de James, el mejor amigo de Will, quien irrumpe con una personalidad impulsiva, conflictiva, misteriosa y una vida paralela en las peleas clandestinas de MMA. Entre June y James nace una tensión que se convierte en una fuerte atracción, por lo que la protagonista queda atrapada entre dos mundos completamente distintos: la estabilidad que le ofrece Will y el vértigo emocional que encuentra con James. Un dato no menor que explica su éxito es que, antes de llegar al streaming, la novela ya se había convertido en una de las más leídas dentro de Wattpad, una plataforma que impulsó varias sagas románticas exitosas durante los últimos años, como "After". Prime Video: tráiler de Love Me, Love Me Embed - LOVE ME LOVE ME | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Love Me, Love Me Mia Jenkins

Pepe Barroso Silva

Luca Melucci

Andrea Guo

Michelangelo Vizzini

Madior Fall

Vanessa Donghi