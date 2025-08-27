Alberto Fernández volvió a Comodoro Py para ratificar su denuncia contra la madre de Fabiola Yañez

El expresidente aseguró que su exsuegra mintió durante su declaración en el marco del juicio que lo investiga por los delitos de lesiones leves y lesiones graves contra la ex primera dama.

El expresidente Alberto Fernández volvió a presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar y ampliar una denuncia contra su exsuegra Miriam Verdugo , la madre de Fabiola Yañez , por falso testimonio .

La acusación, sin aval del fiscal, surge a partir de la declaración de Verdugo como testigo en el juicio que investiga al exmandatario por los delitos de lesiones leves y lesiones graves contra Yañez. Durante su testimonio, la madre de la ex primera dama aseguró haber presenciado cómo Fernández ejercía violencia física contra su hija.

En noviembre, en respuesta a estos dichos, el imputado presentó una denuncia por el delito de falso testimonio, una decisión que puede ser parte de su estrategia defensiva. En su nuevo paso por Comodoro Py, aportó detalles sobre la acusación y pidió medidas de prueba para impulsar la investigación por la presunta mentira de Verdugo, quien había declarado bajo juramento.

Según prevé el Código Penal, el delito de falso testimonio puede tener una pena de entre tres y diez años de prisión.

Esta causa cayó en el Juzgado de Ariel Lijo, quien archivó la causa luego de que el fiscal Ramiro González desestimara la denuncia. Sin embargo, se dio marcha atrás con la decisión tras el fallo de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun que dio lugar a la apelación de la defensa.

En la resolución de mayo, la Cámara argumentó que la investigación podía avanzar impulsada sólo por la querella y ordenó reabrir el caso.

De esta manera, el expresidente pidió hoy ratificar la denuncia y declarar hoy ante Lijo. El expresidente llegó cerca de las 12.30 y estuvo casi una hora dentro del Juzgado Federal Número 4.

La declaración de la madre de Fabiola Yañez ante la Justicia

En su declaración, Verdugo describió las situaciones de violencia que vivió su hija, a quien calificó como “una rehén económica”, incluyendo un episodio cuando Fabiola estaba embarazada de su hijo Francisco.

Además, aseguró que hubo episodios de violencia por parte del expresidente a su hija: “No los veo registrados en los hechos que me leyeron”, manifestó. Además, contó que Fernández violentó físicamente a Fabiola cuando tenía 8 meses de embarazo, y que luego del hecho le dijo “acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera”.

También declaró que luego del nacimiento de su hijo Francisco, era habitual que Yañez volviera a la casa de huéspedes ''con un bife recién puesto'', haciendo alusión a que volvía golpeada. ''Un día llegó con 4 dedos marcados en la cara'', añadió, así como también la constante presencia de violencia verbal y las amenazas: “que nosotros no éramos nadie, que le iba a sacar al chico…”.

“El me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevarla al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso, pretendía que yo arregle los problemas que él generaba”, comentó, y aseveró que a su hija la convirtió en ''un despojo humano''.

Con relación al aborto en el 2016, la madre escuchó por teléfono “ahí te mando el dinero para que mañana soluciones eso… que no pase de mañana”. También detalló que, cuando Fabiola se fue a Londres, Alberto quería que su madre la fuera a buscar, insistió, dijo que pagaba los pasajes, a lo que tiempo después Alberto le dijo que iba a ser presidente y quería que Fabiola lo acompañe. “Siempre bajo sus normas, bajar sus redes sociales, dejar a sus amigos..''.